Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il profumo del mare entra in questo piatto che rivaluta un pesce non sempre presente nelle ricette. La Redazione di ProiezionidiBorsa, quest’oggi presenta una visione autunnale dei sapori marini. Involtini di pesce bandiera, un piatto light ed elegante pronto in 20 minuti.

Il pesce bandiera è detto anche sciabola per via della forma allungata che ricorda una spada. Le carni sono bianche e pregiate. E l’assenza di spine lo rende idoneo a preparazioni diverse. Quella di oggi è l’involtino al forno, che richiede tempi di preparazione ridotti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco gli ingredienti: 500 grammi di pesce bandiera/spatola sfilettato, pangrattato, olio evo, un limone, 30 grammi di uvetta, 30 grammi di pinoli, sale, un cucchiaino di zucchero, 50 grammi di pecorino, prezzemolo.

Il procedimento è veloce e consente di servire un piatto unico

a) Dopo aver sciacquato il pesce bisogna asciugarlo con un panno;

b) versare l’uvetta in una ciotola ricolma di acqua;

c) in una padella si verserà un filo d’olio evo e il pangrattato. Quando inizierà a prendere colore scuro, versare gli altri ingredienti descritti per comporre la farcia;

d) successivamente, si prenderanno i filetti, precedentemente oleati, e si stenderanno su un tagliere. La lavorazione si completa, mettendo su ogni filetto la farcia e arrotolando lo stesso a mò di involtino. Ogni rotolo verrà fermato con uno stuzzicadenti;

e) in ultimo, bisognerà disporre gli involtini in una teglia che verrà infornata per venti minuti a 180 gradi;

f) servire caldi.

Consigli e varianti

Una variante, se il gusto dei commensali lo consente, è quella di aromatizzare la farcia con la buccia di arancia o di limone. Oppure inserire il succo di arancia nella base della teglia, ma non sopra, per sfumare.

Come si può constatare, gli involtini di pesce bandiera, un piatto light ed elegante pronto in 20 minuti. L’abbinamento di vino, coerente con la semplicità di palato delle carni bianche, è un bianco non molto strutturato e secco. Ma, laddove si pensa di servire il piatto quale antipasto, le bollicine saranno perfette.

Approfondimento

Castagne e Lambrusco un piatto veloce da servire come dolce