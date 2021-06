In questo periodo dell’anno molte di noi vogliono avere unghie delle mani e dei piedi perfette da mostrare senza paura. Con l’estate e l’utilizzo di scarpe aperte è buona cosa riservare alle unghie una cura particolare per avere sempre una manicure e pedicure perfette.

In questo articolo abbiamo già visto in che modo possiamo fare una pedicure perfetta, ma oggi vogliamo parlare di una fase particolarmente delicata di qualsiasi cura delle unghie.

Vogliamo vedere qual è l’unico metodo infallibile per rimuovere le pellicine delle unghie e ottenere una manicure davvero perfetta.

Un attrezzo indispensabile per risultati sorprendenti

Una fase da seguire a fondo quando curiamo le nostre unghie è quella di rimozione delle pellicine e cuticole. Queste escrescenze di pelle crescono e arrivano a ricoprire parte dell’unghia in maniera poco estetica e fastidiosa.

Inutile dire che vanno assolutamente rimosse, ma va fatto nel modo migliore e meno invasivo possibile.

Per rimuovere bene le cuticole dobbiamo inizialmente lasciare le dita delle mani e dei piedi a bagno nell’acqua tiepida a cui abbiamo aggiunto del bicarbonato di sodio.

Quando la pelle è ammorbidita possiamo passare alla fase successiva che è anche la più importante e delicata.

Ecco l’unico metodo infallibile per rimuovere le pellicine delle unghie e ottenere una manicure davvero perfetta

Ora dobbiamo procedere alla rimozione delle cuticole con l’apposito attrezzo presente in tutti i kit di manicure, progettato apposta per rimuovere le pellicine. Questo attrezzo è progettato in modo che catturi le cuticole e le rimuova delicatamente.

Dovremo procedere con molta cautela lungo tutta la parte che avvolge l’unghia, sia nelle mani che nei piedi.

Quando avremo finito possiamo idratare con un olio per cuticole specifico e poi passare alla fase successiva di stesura dello smalto. Ora la nostra unghia appare pulita ed ampia, con una forma perfetta, senza le antiestetiche pellicine.