Ecco svelati tutti i segreti per una pedicure fai da te davvero perfetta per piedi lisci come la seta e morbidi come una piuma

Con l’arrivo dell’estate in molti riservano al corpo nuove cure. C’è chi si dedica ad una depilazione più accurata, chi prepara la pelle all’abbronzatura con lettini abbronzanti e chi protegge i capelli con prodotti appositi.

Tutti questi sono accorgimenti utilissimi ma esiste una cosa che non possiamo assolutamente tralasciare di fare, ovvero la pedicure. D’estate esponiamo i nostri piedi in scarpe aperte e sandali e per questo vanno curati in modo straordinario.

Per questo oggi vedremo svelati tutti i segreti per una pedicure fai da te davvero perfetta per piedi lisci come la seta e morbidi come una piuma.

Da dove iniziare per il trattamento di bellezza dei nostri piedi

Per ottenere piedi lisci e perfetti da ostentare con dei sandali eleganti dobbiamo seguire questi semplici step. Per prima cosa dobbiamo riempire una bacinella con dell’acqua tiepida a cui abbiamo aggiunto del bicarbonato o dell’amido. Ora mettiamo i piedi a bagno per almeno 20 minuti.

Trascorsi i 20 minuti dobbiamo iniziare a rimuovere lo strato di pelle morta, che verrà via facilmente. Aiutandoci con una raspa specifica dovremo strofinare a lungo tutta la pianta del piede.

Ora possiamo cambiare l’acqua e metterne di fredda assieme a un olio essenziale alla menta o alla lavanda. Mettiamo i piedi a bagno e uno alla volta iniziamo a fare uno scrub con un prodotto specifico. Terminato lo scrub possiamo iniziare con la pedicure vera e propria.

Ora dobbiamo iniziare a ridurre le unghie con delle tronchesine e con il ferretto taglia pellicine in acciaio inox dovremo rimuovere le pellicine.

Ora possiamo stendere lo smalto trasparente e successivamente quello colorato. Per aiutarci nella stesura dello smalto possiamo usare della carta igienica arrotolata in modo da distanziare le dita dei piedi ed evitare sbavature. Per mettere lo smalto a regola d’arte sui piedi valgono anche questi consigli che ci permetteranno di non sbavare.

Aspettiamo che lo smalto asciughi e poi dovremo passare dell’abbondante crema idratante per piedi. Questa crema dovremo utilizzarla tutte le sere prima di andare a dormire per una settimana.

Trascorsi questi giorni i nostri piedi saranno finalmente perfetti, lisci come la seta, più sottili e perfetti per essere esibiti con scarpe aperte, il risultato è assicurato!