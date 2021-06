Come viaggiare lentamente, a basso costo e godendo appieno dell’esperienza on the road

Come è possibile viaggiare lentamente, a basso costo e godendo appieno dell’esperienza on the road? La risposta è molto semplice ed è camper! Questo mezzo permette di avere le comodità necessarie per la vita quotidiana come bagno, doccia e fornello per cucinare.

È favoloso perché ci si può riposare comodamente al suo interno ed essendo a tutti gli effetti un mezzo motorizzato, si può viaggiare su esso per tutto il tempo che lo si desidera. Proprio per questi motivi, viene spesso definito una casa su ruote con cui girare il Mondo.

Ma come mai viaggiate lentamente, a basso costo e godendo appieno dell’esperienza on the road è così facile con un camper?

Chi viaggia molto con lo “zaino in spalla” lo sa bene: non è sempre tutto rose e fiori. Spesso si possono avere problemi per trovare un luogo dove riposare che sia sicuro e, perché no, magari anche con un certo tasso di pulizia.

Se si hanno gusti particolari o intolleranze alimentari e non si conosce bene la lingua locale è anche difficoltoso trovare cibo adatto al sostentamento.

Se non si possiede una propria auto, ma si viaggia con i mezzi pubblici si può aspettare ore ed ore il prossimo bus. Si può perdere la coincidenza con il treno successivo che, magari, era l’ultimo della giornata, facendo ritrovare il mal capitato in un guaio bello grosso.

Tutto ciò, grazie all’acquisto o semplicemente al prendere in affitto un camper, non sarà un problema!

La bellezza del viaggiare on the road

Viaggiare ha già di per sé un fascino intrinseco ed avventuroso. Spostarsi in modo lento, godendo della strada, potendosi fermare quasi ovunque lo si voglia è qualcosa di ancor più spettacolare.

È sicuramente meno comodo di un villaggio turistico, ma è di certo più profondo ed intrigante. Grazie a questo semplice mezzo di trasporto si potrà avere un’esperienza unica che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita.

Invero, è favoloso per fare viaggi con degli amici, di coppia o di famiglia, anche se si hanno bambini più o meno piccoli.

C’è ancora un aspetto non considerato, ma molto rilevante, che è il basso costo. Grazie al fatto che il camper permetta di poter cucinare, lavarsi, dormire e anche spostarsi, si abbattono i costi. Davvero un ottimo modo di viaggiare all’insegna dell’avventura mantenendo qualche utile comodità.