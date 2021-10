Siamo arrivati ormai quasi alla fine di ottobre e le temperature si stanno abbassando. Quasi tutti abbiamo iniziato ad accendere il riscaldamento e per questa ragione le bollette si stanno alzando.

Il costo dell’energia, oltretutto, sembra che si alzerà molto durante questo inverno e questo rischia di aumentare ancora di più le nostre spese. Come se non bastasse, Natale si sta avvicinando e dobbiamo tenere qualche soldo da parte per fare qualche bel regalo.

In una situazione così, cercare di abbattere un po’ le spese diventa fondamentale. Vediamo, quindi, quali accorgimenti possiamo prendere per evitare di spendere troppo in queste settimane. Per risparmiare tantissimi soldi e prepararci alle spese invernali seguiamo questi fenomenali consigli.

Ecco cosa dovremmo fare

Una delle prime cose da fare, ovviamente, è cercare di ridurre la bolletta del riscaldamento. Vediamo se possiamo regolare la temperatura durante la giornata. Ad esempio, se siamo fuori tutto il giorno, potremmo abbassare il riscaldamento quando siamo via e poi alzarlo di nuovo al nostro ritorno.

Una cosa ancora più importante è assicurarci che porte e finestre siano ben sigillate e non lascino passare l’aria. Infatti, gli spifferi potrebbero far male alla nostra salute e al nostro portafoglio.

La seconda cosa a cui fare attenzione sono i nostri abbonamenti. Molti di noi, durante il lockdown, si sono abbonati a qualcosa di nuovo. Servizi di streaming, negozi online, quotidiani in versione digitale e molto altro. Alcuni di questi sono sicuramente stati ottimi investimenti ed è bene continuare a sfruttarli. Ma altri, probabilmente, non li usiamo più da un po’ e forse meglio riconsiderare se andare avanti oppure cancellarli.

Facciamo, quindi, una bella lista dei nostri abbonamenti attivi e capiamo se ci sono delle spese ricorrenti che possiamo abbattere.

Per risparmiare tantissimi soldi e prepararci alle spese invernali seguiamo questi fenomenali consigli

Concludiamo con un consiglio di riciclo. In casa ci sono tanti oggetti vecchi che vorremmo gettare, perché ci sembrano inutili. Eppure, è meglio non essere precipitosi, ma dobbiamo pensare a come dare una seconda vita a tutti questi oggetti. Molti di questi potrebbero essere utili come decorazioni per la casa.

Pensiamo, ad esempio, ad Halloween: se vogliamo celebrare questa particolare festa, invece di acquistare costose decorazioni, possiamo costruircele. Riutilizziamo, quindi, lenzuola, scatole di cartone, confezioni di alimenti e tanto altro. Vedremo che possiamo dare vita a bellissime creazioni con proprio con quello che abbiamo in casa. Ovviamente, il discorso vale anche per le decorazioni di Natale, per le quali spesso spendiamo tantissimi soldi.