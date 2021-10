A ottobre comincia a fare più freddo, ma c’è chi non ha voglia di mettersi le calze, basse o lunghe che siano. C’è anche chi preferisce indossare le calze, ma non ancora i collant.

Ogni tipo di calza può essere più o meno fastidiosa; infatti, se è troppo stretta può causare prurito o diminuire la circolazione del sangue. I collant, invece, non piacciono a tutti perché possono essere poco confortevoli o poco pratici.

Ognuno di noi percepisce calze e collant in modo diverso, ma quando arriva il freddo cominciamo a pensare a se e come indossarle.

Ecco gli outfit pratici e caldi da provare a ottobre per chi non vuole indossare le calze

Se siamo freddolosi, forse abbiamo già iniziato a mettere calze o collant per sentirci comodi e caldi. Se invece non patiamo il freddo, possiamo pensare a soluzioni alternative per ritardarne l’uso.

In questo caso, ci sono delle soluzioni per non indossare le calze o i collant sia con le gonne e i vestitini sia con i pantaloni.

Il punto cruciale sta nel riuscire a stare al caldo senza bisogno di indossare le calze. Dobbiamo quindi giocare con gli altri capi e le scarpe per non patire il freddo.

Minigonne e vestitini corti senza calze o collant

Se vogliamo indossare minigonne e vestitini corti senza calze o collant a ottobre, abbiamo diversi outfit a disposizione.

Se ci danno fastidio le calze basse o lunghe, possiamo optare per dei collant senza punta o senza piede.

I collant senza punta ci coprono le gambe e quasi tutto il piede, lasciando scoperte solo le dita. In questo modo le nostre dita saranno più libere di muoversi e non avremo la riga della cucitura a darci fastidio sulla punta. I collant senza piede, invece, si fermano alla caviglia, lasciando il piede completamente libero.

In questo caso possiamo completare l’outfit con dei tronchetti caldi, delle stringate oppure delle sneakers.

Se invece non sopportiamo i collant, possiamo usare delle calze più o meno lunghe e degli stivali alti fino al ginocchio e oltre, ancora meglio se di finta pelle o di velluto caldo.

Se proprio non vogliamo indossare né calze né collant, dovremmo preferire le gonne più lunghe, che ci coprono gran parte della gamba. Per esempio le longuette, che sono eleganti e ci proteggono maggiormente dal freddo. Possiamo abbinare le gonne più lunghe a dei tronchetti o delle stringate.

Pantaloni senza calze

Con i pantaloni è più semplice ancora decidere di non indossare le calze. Infatti, è sufficiente scegliere un paio di pantaloni caldi da abbinare a stivaletti, tronchetti, stringate o sneakers. Se non vogliamo rinunciare a un tocco di classe, possiamo scegliere di abbinare ai pantaloni un paio di decolleté.

Un problema che potremmo avere se decidiamo di non usare le calze, però, sono le vesciche. Ma esiste un trucco veloce, profumato e semplicissimo che potrebbe prevenire le vesciche ai piedi anche senza calze.

Ecco, quindi, gli outfit pratici e caldi da provare a ottobre per chi non vuole indossare le calze. Ricordiamoci, però, che se sentiamo freddo è meglio coprirci bene per evitare spiacevoli raffreddori.