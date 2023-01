Ecco l’ora migliore per innaffiare la pianta del limone e avere sempre frutti abbondanti e succosi

Coltivare la pianta del limone è possibile anche sul balcone di casa. Ma, per avere frutti copiosi e profumati, vediamo quando è il momento migliore della giornata per innaffiarla.

I limoni sono uno degli agrumi più amati dagli italiani. Una vera ricchezza per il nostro Paese, la cui produzione si concentra soprattutto nelle regioni meridionali. Un agrume dal sapore fresco, saporito, aspro ma gradevole al palato. Ottimo per condire gli alimenti e dare sapore a molti piatti.

Inoltre, il limone avrebbe una serie di proprietà benefiche molto importanti e riconosciute. Oltre alla presenza della vitamina C, utile per aumentare le difese dell’organismo, sarebbe perfetto anche come diuretico.

Secondo le nostre nonne, il limone aiuterebbe in caso di dissenteria e per favorire la digestione dopo un pasto pesante.

Per non parlare del suo indispensabile utilizzo nelle pulizie di casa. Il limone non solo elimina gli odori, ma sbianca, rimuove lo sporco ostinato e toglie le macchie.

Insomma, parliamo di un agrume meraviglioso, utile in cucina, nelle faccende domestiche e per la salute del nostro organismo.

Trucchi per coltivarla

La pianta del limone è molto semplice da coltivare sia in piena terra che sul balcone di casa. Il profumo dei suoi fiori meravigliosi unito a quello dei frutti regala un aroma davvero unico.

Un alberello molto produttivo e che non perde mai le foglie, neanche in inverno.

Per avere sempre dei frutti succosi e sani è fondamentale seguire alcuni piccoli consigli. Ad esempio, è importante non esporre la pianta al freddo e al vento, perché questi agenti atmosferici potrebbero danneggiare i piccoli germogli. In inverno, posizioniamo la pianta del limone in un luogo riparato. Collocarla vicino alla parete di casa, sarebbe l’ideale. Oppure potremmo ricoprirla con un telo (tessuto non tessuto) per evitare lo shock termico.

Inoltre, il limone predilige i terreni sciolti e ben drenati. Per una pianta sempre forte, prestiamo attenzione alle sostanze nutritive. Possiamo acquistare i concimi, oppure realizzare dei fertilizzanti (ricchi di azoto, ferro e potassio) direttamente in casa. I lupini essiccati, potrebbero essere una valida soluzione, anche per le piante di agrumi in generale.

Ecco l’ora migliore per innaffiare la pianta del limone ed evitare che si ammali

È molto importante tenere d’occhio anche le innaffiature. La quantità di acqua è fondamentale per evitare che le radici marciscano e che le foglie ingialliscano.

È vero che la pianta necessita di un’irrigazione abbondante, ma è anche necessario compiere questa operazione solo quando il terreno è completamente asciutto. Naturalmente tocchiamo il terriccio con le mani, per verificare il suo stato.

In inverno, riduciamo le innaffiature e copriamo la base del tronco con delle foglie essiccate (pacciamatura) per evitare che le radici gelino.

Ma non tutti sanno quando è il momento perfetto per innaffiare il nostro alberello. È importante compiere questa operazione al mattino prima delle 10, oppure nel tardo pomeriggio. Quindi, ecco l’ora migliore per innaffiare la pianta del limone senza grandi sforzi.

È importante seguire questa regola per evitare che l’acqua, con il sole, evapori velocemente.