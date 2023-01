I mercati azionari e quindi le azioni si muovono per strappi verticali e fasi laterali. I primi sono al rialzo e al ribasso, e le seconde in orizzontale. Vicini ai minimi e ai massimi “accade” sempre un’epslosione di momentum che fa partire direzionalità. Cosa attendere da ora in poi per NEXI? In arrivo un’esplosione al rialzo per un’azione che scende da tanti mesi.

Secondo i dettami dell’analisi tecnica classica, un movimento di un indice azionario, o di qualsiasi strumento finanziario, quindi anche le azioni, si forma secondo un determinato pattern. Vengono lasciati 3 vuoti nei grafici, dove i prezzi fra di loro tendono a non toccarsi fra un giorno di contrattazione e l’altro. Questi vuoti sono denominati gap.

Come si muove un trend?

Questi gap sono di 3 tipi:

fuga, all’inizio di un trend;

di mezzo in un trend già maturo;

di esaustione, alla fine del trend.

Le azioni NEXI da qualche mese mostrano una buona intonazione rialzista e forza relativa in aumento. Nella settimana del 5 luglio 2021 ha segnato il massimo, e da quel livello è iniziata una vera carambola ribassista fino ai 7,146 della settimana del 13 giugno. Questo livello è stato quasi ritoccato nella settimana (7,27) nella settimana del 26 dicembre. In quel momento i nostri oscillatori hanno evidenziato una divergenza ribassista di fine ribasso, con possibile doppio minimo.

Il Lettore deve sapere che i ribassi tendono a finire quasi sempre con un doppio minimo. Così dicono le serie storiche dal 1898 ad oggi, ed abbiamo quindi le dovute ragioni che questo pattern tenderà ancora a ripetersi per molto tempo.

In arrivo un’esplosione al rialzo per un’azione che si è più che dimezzata (-60% circa dai massimi)

Per le ragioni spiegate prima, riteniamo che le azioni NEXI (ultimo prezzo a 7,862) possano essere vicine a un’esplosione di momentum (il gap di fuga). Qundi, la strada da percorrere potrebbe essere molta.

Se questo comunque sarà un doppio minimo, l’obiettivo primo dovrebbe essere posto a 10,04 e poi a 13,55 circa entro pochi mesi.

Le raccomandazioni degli analisti (20 giudizi) ritengono queste azioni sottovalutate del 55,3% con un target a 12,04 euro.