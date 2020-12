Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Eterno dilemma: è meglio lavare i capelli alla sera, magari dopo un bagno rilassante, o alla mattina? Molti di noi hanno l’abitudine di fare lo shampoo a fine giornata, dedicando un po’ di relax al nostro fisico reduce da una giornata in trincea.

Altri, preferiscono invece doccia e shampoo rigeneranti ed energizzanti alla mattina, per dare brio agli innumerevoli impegni. Senza considerare, che, coloro che fanno sport, soprattutto nel pomeriggio o sera, lavano ovviamente i capelli al termine della sessione. I nostri Esperti sono andati alla ricerca dei pareri di chi si cura dei capelli ed ecco l’ora migliore della giornata per lavare i capelli e renderli più belli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Perché no alla sera

Partiamo dalle motivazioni che giustificano la scelta di non lavare i capelli prima di andare a dormire. Al di là dell’aspetto rilassante, peraltro assolutamente veritiero, molti fanno lo shampoo serale anche per rimuovere gli agenti esterni che si sono depositati sui capelli per tutta la giornata. Adagiarsi sul cuscino, col capello pulito e profumato è indubbiamente un’ottima abitudine, ma non per il capello. I motivi principali sono essenzialmente due:

l’asciugatura troppo veloce;

l’indebolimento del capello.

Gli esperti a questo riguardo sottolineano che, la maggioranza di noi. Alla sera, si asciugano i capelli troppo velocemente, lasciando così la chioma umida e soggetta al danno. Ciò avviene soprattutto per le nostre Lettrici dai capelli lunghi, che rischiano di vedere spezzati i propri capelli e di formarsi dei nodi antiestetici e dannosi alla respirazione della cute. Se decidiamo quindi di lavare i capelli alla sera, dedichiamo loro tutto il tempo necessario all’asciugatura e alla pettinatura. L’umidità nel capello è il suo peggior nemico.

Perché sì al mattino

Lavare i capelli al mattino è fondamentale perché liberiamo la cute dal sebo e dai depositi che si sono formati sulla cute durante la notte. Soprattutto coloro che hanno i capelli grassi, dovrebbero sempre fare lo shampoo mattutino per permettere così ai follicoli capillari di respirare meglio e rinforzare il capello stesso. Ecco l’ora migliore della giornata per lavare i capelli e renderli più belli oltre che proteggerli, permettendo loro di reggere meglio allo stress quotidiano. Ricordiamo anche, suggerendo la lettura dell’articolo qui sotto, che nella frutta e nella verdura torniamo l’energia naturale per i nostri capelli.

Approfondimento

La protezione e la difesa dei nostri capelli semplicemente nel cesto di frutta che portiamo in tavola