Negli ultimi anni è letteralmente esplosa la “vintage mania”. Si sono moltiplicate come funghi fiere e sagre degli oggetti di culto degli anni che furono. Per non parlare dell’esplosione di siti web, sui quali è possibile acquistare e vendere qualsiasi tipo di oggetto che abbia segnato la storia. È incredibile ma nella nostra soffitta o nella cantina possiamo avere nascosti dei veri tesori, come è accaduto di recente in svariate occasioni. Andiamo a vedere coi nostri Esperti quali sono gli oggetti vintage maggiormente richiesti dagli appassionati.

Videogiochi della Nintendo

Se c’è una marca di videogiochi assolutamente ricercata dai collezionisti, disposti a spendere vere fortune, questa è la giapponese Nintendo. In particolare, ci sono dei giochi molto rari, che appartenevano alla console Super Nintendo, che, se perfetti, possono arrivare a valere anche 1.000 euro. I più gettonati sono:

Mega Max X 3;

Super Mario RPG;

Harvest Moon;

Little Samson.

Per tutti questi, il valore di mercato, fatto dai collezionisti è tra i 700 i 1000 euro per in gioco ovviamente perfetto.

Attenzione ai fumetti e alle insegne pubblicitarie

È incredibile ma nella nostra soffitta o nella cantina possiamo avere nascosti dei veri tesori, a partire da vecchi fumetti, finiti negli scatoloni. La settimana scorsa, e ne hanno parlato persino i telegiornali, a New York, un collezionista si è aggiudicato il primo numero di Batman degli anni ’30 per la modica cifra di un milione e mezzo di dollari. Queste sono ovviamente delle mosche bianche, ma i fumetti dei supereroi americani degli anni subito dopo la guerra mondiale, arrivano a valere tranquillamente anche 1.000/2.000 euro l’uno. Nel variegato mondo del collezionismo americano, che sta comunque prendendo piede anche in Italia, abbinati ai fumetti ci sono i cartelli delle pubblicità nelle grandi aziende che hanno fatto la storia. Dalla più famosa bibita al mondo, alla birra, dalla cioccolata ai jeans, le vecchie insegne di latta possono valere migliaia di dollari.

