Ecco 299 opportunità di lavorare a tempo indeterminato tra Venezia e le Dolomiti o nella città di Giulietta e Romeo 

Prendiamo il Veneto, per esempio. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio sono apparsi gli estratti di 5 distinti bandi indetti dall’Azienda Zero di Padova (AZP). In realtà i concorsi vengono svolti da AZP unitariamente ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle singole ASL interessate. Pertanto i vincitori di concorso saranno destinati ad una delle ASL venete coinvolte nelle procedure concorsuali.

Ecco i 5 bandi per complessive 299 posti a tempo indeterminato

Le figure ricercate dalle nuove selezioni riguardano i seguenti profili:

n. 10 dirigenti medici, disciplina di microbiologia e virologia;

n. 151 assistenti sanitari, categoria D;

n. 12 dirigenti medici, disciplina di oncologia;

n. 110 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D;

n. 16 dirigenti medici, disciplina di malattie infettive.

Quindi ecco 299 opportunità di lavorare a tempo indeterminato in questa fantastica Regione d’Italia. I posti messi a concorso sono tutti a tempo indeterminato ed anche con rapporto escluso nel caso dei dirigenti medici. Inoltre gli avvisi prevedono delle riserve di posti a favore dei volontari delle FF.AA. , in misura variabile a seconda delle varie selezioni.

Requisiti di partecipazione ai concorsi

I bandi prevedono requisiti generali e specifici per l’ammissione alle selezioni. Tra i primi abbiamo la cittadinanza (salvo le equiparazioni previste per legge), l’idoneità alle mansioni e l’età inferiore a quella per il collocamento a riposo d’ufficio. Inoltre occorre non risultare destituiti o dispensati o licenziati da un precedente impiego presso la P.A.

I requisiti specifici, invece, vertono sul titolo di studio e relative iscrizioni all’Albo e/o specializzazioni.

Ai dirigenti è richiesta la laurea in Medicina, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (o iscrizione almeno al terzo anno) e l’iscrizione all’Albo.

Ai 110 tecnici sanitari si richiede laurea (o diploma universitario o titoli equipollenti) in tecniche di laboratorio biomedico e l’iscrizione al relativo Albo. Anche nel caso dei 151 assistenti sanitari si richiede laurea attinente (ovvero diploma universitario o titoli equipollenti) e iscrizione all’Albo.

Ecco 299 opportunità di lavorare a tempo indeterminato tra Venezia e le Dolomiti o nella città di Giulietta e Romeo

La partecipazione al concorso è subordinata al pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a 15 euro e a favore di AZP. Le istanze vanno prodotte e inoltrate online accedendo alla piattaforma del sito istituzionale, alla sezione “Concorsi e Avvisi”.

Per tutti i bandi il termine ultimo di candidatura è fissato al 21 marzo (scade il 14 marzo, invece, il termine per i 1.249 posti presso l’Ispettorato del Lavoro). Insieme al modulo di partecipazione andranno inoltrati i documenti richiesti (andranno scansionati e caricati).

L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare un’eventuale preselezione dei candidati in base al numero di domande pervenute. La procedura concorsuale prevede una prova scritta, una pratica e una orale. Quanto alle materie oggetto di esame, variano da una selezione a un’altra (gli avvisi dispongono nel dettaglio al riguardo).

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

