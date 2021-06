In molti sono alla ricerca di un modo per sostituire lo zucchero bianco per dolcificare bevande e alimenti. In commercio esistono interessanti alternative come gli edulcoranti artificiali tipo aspartame o quelli di origine naturale come il malto e il fruttosio.

Oggi però vogliamo chiarire le idee su un comune dolcificante che troviamo in commercio: ecco lo zucchero a zero calorie che dolcifica senza fare ingrassare ma attenzione alle imitazioni.

Una pianta dolce come e più dello zucchero

La pianta di cui parliamo oggi è originaria del Sudamerica ed è stata scoperta dallo scienziato italiano Moises Bertoni nel Paraguay. Questa pianta è stata utilizzata per secoli dagli indios guaranì di questa regione, che la miscelavano alle bevande come dolcificante naturale.

Stiamo parlando ovviamente della Stevia Rebaudiana, pianta tropicale dalle mille proprietà e usi in cucina. La stevia ha un potere dolcificante superiore dello zucchero grazie ai principi attivi presenti sulle foglie.

Un dolcificante granulare simile allo zucchero commercializzato on il nome di stevia ha conosciuto una fama recente, ma noi vogliamo parlare della pianta e non del prodotto commerciale.

Ecco lo zucchero a zero calorie che dolcifica senza fare ingrassare ma attenzione alle imitazioni

La pianta della stevia cresce in ambienti subtropicali umidi e caldi ma si può coltivare in vaso anche alle nostre latitudini se seguiamo qualche accortezza. Se vogliamo usare le foglie di stevia come dolcificante non ci resta che tagliare delle foglioline, lavarle sotto l’acqua e poi metterle nelle bevande che vogliamo dolcificare.

Se invece vogliamo dolcificare un dolce possiamo fare un infuso di stevia e usare l’acqua naturalmente dolce al posto dello zucchero.

Questa tecnica è da preferire rispetto all’uso del dolcificante perché si tratta di un prodotto naturale e non processato. In questo modo non rinunceremo a zuccherare i nostri cibi ma non dovremo preoccuparci delle calorie e della linea, provare per credere!