I dolci fanno sempre pensare all’inverno. Al caldo delle case, ai camini accesi ed alle tavole imbandite. Ma i dolci non si rifiutano neanche d’estate. Soprattutto dopo cena e dopo un bel bicchiere di vino bianco come, ad esempio, queste ciambelle davvero squisite.

Il desiderio di dolce non passa mai. Per questo non si rinuncia facilmente a gustare un bel dolce. Trascorsa una bella giornata al mare, la sera dopo una bella cena fresca le ciambelline alle nocciole sono proprio quello che ci vuole. Questo è un piatto da preparare che richiede poco tempo e si può conservare per almeno due giorni. Andiamo quindi a vedere come chi non lo conosce impazzirà per questo incredibile piatto dolce, gustoso e perfetto per l’estate.

Ingredienti

a) un bicchiere di vino;

b) due bicchieri di olio;

c) semi di vaniglia;

d) un cucchiaio di zucchero di canna;

e) 600 gr di farina;

f) 250 gr di nocciole tritate.

Preparazione

In una terrina si versa il vino, l’olio e i semi di vaniglia. Il tutto viene mescolato fino ad arrivare ad un composto omogeneo. Un po’ alla volta si aggiunge la farina setacciata. A questo punto impastare fino ad ottenere un composto molto simile alla pasta sfoglia. Nel frattempo, in una padella tostiamo le nocciole che ora aggiungeremo all’impasto appena fatto. Nell’impasto porre attenzione che le nocciole siano distribuite in maniera omogenea.

Ora non resta che comporre dei bastoncini separandole dall’impasto. Unire le due estremità fino ad ottenere delle bellissime ciambelle. Su una teglia con sopra carta forno si adageranno le ciambelle che si metteranno a cuocere a 180 gradi al forno. Poi una volta sfornate lasciamo che si raffreddino e si sentirà per la casa quell’aroma di nocciole che rallegrerà noi ed i nostri ospiti.