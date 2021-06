I formaggi sono da sempre parte della cultura culinaria italiana; gustosi e deliziosi, ne esistono molte varietà che si adattano praticamente ad ogni ricetta.

Eppure, i formaggi contengono il lattosio, e molti formaggi hanno anche un’elevata quantità di grassi e di colesterolo. Per cui, è uno di quegli alimenti da limitare nella dieta. Fortunatamente, esistono dei formaggi a basso contenuto di grassi e perfetti per chi è a dieta: i formaggi vegani.

Per tutti i motivi descritti ed anche per opporsi alla crudeltà riservata agli animali da latte negli allevamenti, molte persone hanno rinunciato ai formaggi.

Ecco perché sono sempre più diffusi ed amati i formaggi vegani. Ne esistono diversi tipi e continuando a leggere, vedremo come preparare uno di questi formaggi: il brie vegano.

Ricetta del brie vegano

Logicamente il nome deriva dal fatto che questo alimento imita, per gusto e consistenza, il brie vero e proprio. È incredibile quanto sia semplice preparare questo formaggio magro, senza lattosio e perfetto per chi è a dieta o deve fare attenzione al colesterolo.

Ingredienti

250 ml acqua;

140 g di anacardi crudi, ammollati in acqua per 3 ore e sgocciolati;

125 m di yogurt di soia senza zucchero;

125 ml di olio di cocco raffinato;

1 cucchiaino di lievito nutritivo;

1 cucchiaino abbondante di sale;

2 cucchiai di farina;

1 cucchiaino di agar agar in polvere.

Procedimento

La preparazione del brie vegano è molto semplice, infatti basterà unire acqua, anacardi, yogurt, olio di cocco, lievito e sale in un frullatore e frullare.

Quando il composto sarà omogeneo, basterà trasferirlo in una ciotola, coprire con un panno e lasciar fermentare a temperatura ambiente per 24-36 ore.

A questo punto, spostare il tutto in una pentola ed aggiungere al composto la farina e l’agar agar. Cuocere a fiamma media per circa 5 minuti, sempre mescolando, fino a quando il composto si sarà addensato e si staccherà dal fondo.

Ora, dopo aver rivestito una tortiera con della carta da forno, versarvi il composto e livellarlo. In seguito, coprirlo con un panno e lasciarlo riposare in frigo per circa 3-4 ore.

Poi, cospargere con sale e gocce d’acqua la superficie del brie per formare la crosta e lasciar riposare per altre 24 ore al fresco.

Il brie vegano è pronto, e si conserverà in frigo per circa 2 settimane o in congelatore, avvolto da carta da forno.

