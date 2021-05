Con la chiusura di maggio le azioni Buzzi Unicem potrebbero volare verso area 40 euro, ma le chiusure delle prossime settimane sono molto importanti.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, le quotazioni stanno lottando contro la forte resistenza in area 23,16 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata rottura di questo livello potrebbe far scattare un ritracciamento almeno fino in area 21,84 euro. Mentre solo una chiusura inferiore a 21 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Al rialzo, invece, nel medio periodo le quotazioni si potrebbero dirigere verso la massima estensione rialzista in area 30 euro.

Anche nel lungo periodo l’impostazione di Buzzi Unicem è al rialzo visto che il mese di aprile ha confermato la rottura dell’importante resistenza in area 21,90 euro.

È in area 25,24, però, che si decideranno le sorti di lungo termine. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni, per cui si potrebbe configurare un pericolosissimo triplo massimo. In questo caso le quotazioni di Buzzi Unicem potrebbero andare incontro a un brutto scivolone. Da notare, infine, che area 25/26 euro rappresenta i massimi storici del titolo.

Qualora, invece, il rialzo dovesse continuare il titolo potrebbe dirigersi verso nuovi massimi storici in area 40 euro per un potenziale rialzo di circa il 100% rispetto ai livelli attuali

Con la chiusura di maggio le azioni Buzzi Unicem potrebbero volare verso area 40 euro: Le indicazioni dell’analisi grafica

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 9 marzo a quota 21,88 euro in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

In Borsa gli occhi sono tutti puntati su Wall Street per questa impensabile situazione che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni