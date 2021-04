L’estate è alle porte. Benché in molte regioni le temperature rilevate siano piuttosto basse per la stagione, il caldo arriverà presto e, come spesso accade, all’improvviso. È questo il periodo ideale per ricorrere a trattamenti estetici e correggere quelle imperfezioni del corpo che non permettono di sentirsi a proprio agio. Insomma, siamo prossimi alla prova costume e vogliamo soluzioni mirate ed efficaci. Sicuramente questo è il metodo nuovo e rivoluzionario per avere un corpo da sogno e una pelle perfetta.

Un trattamento estetico per dire addio all’effetto “buccia d’arancia”

Ultimamente si parla tanto di questo nuovo trattamento definito rivoluzionario, perfetto per eliminare il grasso localizzato. Parliamo della cavitazione. Grazie alla produzione di ultrasuoni a bassa frequenza ed emessi a intermittenza, la cavitazione riduce le adiposità localizzate e la cellulite in modo non invasivo e, soprattutto, sicuro. Gli ultrasuoni viaggiano nel tessuto cutaneo e arrivano fino allo strato adiposo sottocutaneo. Le variazioni di pressione e temperatura generate nei tessuti creano delle micro bolle di vapore. Queste esercitano una pressione sulle cellule adipose che, rompendosi, fanno passare il grasso allo stato liquido. Il grasso viene successivamente drenato dal sistema linfatico per poi essere smaltito da fegato e reni.

Questo è il metodo nuovo e rivoluzionario per avere un corpo da sogno e una pelle perfetta. Ma funziona?

Il trattamento della cavitazione non è indicato per il dimagrimento, non viene impiegato per la perdita di peso. Lo scopo della cavitazione è rimodellare il corpo ed eliminare le imperfezioni, rimuovendo quel grasso localizzato che non scompare con le diete o con l’esercizio fisico. Le parti del corpo sulle quali si interviene per rassodare e modellare sono: l’addome, i fianchi, l’interno cosce e i glutei. Il trattamento è indolore e i suoi effetti sono visibili fin dalle prime sedute e i risultati sono garantiti. Naturalmente, è sempre consigliabile rivolgersi a centri estetici specializzati che forniscano un’accurata visita preliminare e personale qualificato. Non trascurare di associare il trattamento estetico a una sana alimentazione ed esercizio fisico per un risultato straordinario.

La cavitazione ha controindicazioni?

La cavitazione è comunque sconsigliata in caso di:

a) gravidanza;

b) tumori;

c) pacemaker e protesi;

d) vene varicose e problemi circolatori;

e) utilizzo di medicinali quali antibiotico e cortisone.

