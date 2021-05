La Redazione di ProiezionidiBorsa, quest’oggi intende affrontare una tematica molto importante per il futuro di tanti Lettori. Infatti, pochi sanno quanto è grossa la mazzata sulla pensione se non si programmano queste cose scaltre. Proprio così, da una recente ricerca è emerso che molti italiani davvero non sanno cosa li attende alla fine della loro attività lavorativa.

Addirittura sono pochissimi coloro che sanno quando effettivamente potranno andare in pensione. Si dirà addio alla Quota 100. Dal primo gennaio 2022, si ripristinerà la Legge Fornero, con l’uscita dal lavoro a 67 anni. Rimanendo però in vigore l’Opzione Donna e l’Ape sociale. Ma ciò che meraviglia è che la maggior parte degli italiani prevede un importo mensile di pensione pari circa all’importo percepito in busta paga. Ciò desta preoccupazione, in quanto un atteggiamento simile è in contrasto con ciò che consentirà di vivere meglio, ovvero con la pianificazione.

Quindi, in via generale, in pensione si potrà andare a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi. La questione è tuttavia fondata sulla mancanza di vera consapevolezza di molti italiani. Invero, le statistiche più recenti indicano quello che viene chiamato tasso di sostituzione. Ovvero la percentuale dell’ultimo reddito che è coperta dalla pensione. Ebbene tale tasso si attesta per gli uomini da 60 anni in su al 60% del reddito e per le donne al 54%. Tale, futura, realtà si va a scontrare con la consapevolezza soprattutto dei più giovani che si colora di incertezza.

Qual è, allora il consiglio per i Lettori, e soprattutto per coloro che possono programmare? Ovviamente quello di pensare al tenore di vita che si vorrà avere nel tempo del meritato riposo. Per mantenerlo, infatti sarà necessario pensare ad una pensione integrativa. E quale miglior momento se non questo attuale caratterizzato da grandi incentivi? Anzi per molti entrare in un fondo adesso significa un investimento con rendimenti a doppia cifra. Tutto il tema è approfondito nell’articolo: “Questa categoria di persone può guadagnare fino al 20% con il versamento nel fondo pensione”.