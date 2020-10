Possiamo ammetterlo. Tutti noi adoriamo leggere questi titoli. Perché? Perché ci danno delle soluzioni pratiche ed economiche a problemi piuttosto gravi. Infatti, molti sul web hanno proprio visto un titolo simile: “Ecco lo strabiliante effetto che possono avere due banane al giorno sul nostro corpo”. E la risposta era molto semplice. Secondo un fantomatico studio giapponese, infatti, mangiare due banane al giorno poteva addirittura avere proprietà antitumorali. Ma cerchiamo di capire quanto sia vera questa affermazione. Perché imbattersi in simili bufale su internet è davvero semplice!

Ecco lo strabiliante effetto che possono avere due banane al giorno sul nostro corpo

A sostegno del grande potere di due banane al giorno, una ricerca giapponese condotta da Haruyo Iwasawa e Masatoshi Yamazaki della facoltà di scienze farmaceutiche dell’Università di Tokyo. Secondo diversi siti, infatti, gli scienziati affermerebbero le grandi proprietà antitumorali di due banane al giorno. Ma siamo davvero sicuri che questo sia vero? Perché, purtroppo, nella ricerca non si legge nulla sulla cura di necrosi tumorale. E, in più, lo studio non è stato pubblicato su nessuna ricerca scientifica. Che sia tutto finto quindi?

Allora si tratta di una bufala?

Che sia una bufala al 100% non è possibile saperlo. Potrebbe anche essere che le banane abbiano questi effetti. Forse mangiarne due al giorno potrebbe davvero aiutare la nostra salute. Si tratta comunque di un cibo ricco di nutrienti e vitamine, quindi sicuramente non è pericoloso per il nostro organismo. Ma parlare di necrosi tumorale quando non ci sono dati scientifici certi non è possibile.

Bisogna essere molto accorti quando si leggono notizie del genere. E, soprattutto, informarsi sugli studi citati. Solo in questo modo potremo sempre essere sicuri di ciò che leggiamo e seguire i giusti consigli! E chissà che prima o poi uno studio verificato non proverà davvero questa formidabile proprietà della banana!