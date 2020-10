L’autunno è la stagione ideale per vivere una domenica in famiglia. È inutile dire che la regina incontrastata di questi pranzi è la lasagna che sicuramente piace a tutti.

Al riguardo la lasagna di pane raffermo, è la ricetta ricca e perfetta per una domenica autunnale e da vivere col pranzo già pronto anzitempo. Si tratta, infatti, di una preparazione comoda per chi cucina, perché può essere preparata, prima, e sfornata, poi, al momento del pranzo.

Questa preparazione permette, inoltre, di riutilizzare un ingrediente in particolare, il pane raffermo, quello non proprio fresco di giornata. Potremo anche risparmiare denaro e tempo per comprare o per preparare la sfoglia della lasagna.

Pronti ai fornelli!

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per preparare la besciamella:

a) 500 ml di latte;

b) 50 gr di farina;

c) 50 gr di burro;

d) noce moscata e sale e pepe quanto basta.

La besciamella non è difficile da preparare. Il procedimento, però, è abbastanza delicato, al fine di evitare che impazzisca o presenti grumi. Peggio ancora se la farina dovesse risultare cruda o non cotta in modo omogeneo.

Abbiamo deciso una grammatura per una besciamella classica. Questo perché i tempi di cottura non saranno lunghissimi, essendo tutti gli ingredienti già di fatto cucinati prima. Usiamo 10 gr di farina e di burro, ogni 100 ml di latte.

Nel caso di una lasagna, con una sfoglia da far cuocere, o per una pasta al forno, dovremo ridurre la quantità di farina. Otterremmo una besciamella più liquida, adatta alle cotture più prolungate.

Prepariamo la besciamella

Scaldiamo il latte senza farlo bollire. In un tegame capiente, a fondo spesso e antiaderente, mettiamo invece a scaldare il burro, a fuoco medio basso. Versiamo, in un unico colpo, la farina setacciata. Aiutiamoci con un cucchiaio di legno per creare un composto che si stacchi dalle pareti della pentola.

Versiamo il latte tiepido, anche questa volta, tutto in una sola volta, e amalgamiamo aiutandoci con la frusta, per evitare il formarsi di grumi. Agiamo velocemente, sia quando incorporiamo la farina che successivamente, quando aggiungiamo il latte.

A questo punto abbassiamo al minimo la fiamma e cuociamo la besciamella, senza mai abbandonare il tegame. In questa fase ci aiutiamo continuamente con un cucchiaio di legno.

Ora aggiustiamo di sale, pepe e aggiungiamo la noce moscata. Una volta pronta, versiamo la besciamella in un recipiente e la copriamo con la pellicola, a contatto della stessa.

Passiamo a preparare il condimento

e) 500 gr di pane tagliato a fettine sottili;

f) 300 gr di bietole;

g) 300 gr di funghi;

h) 300 gr di scamorza affumicata;

i) 150 gr di speck a striscioline;

l) 1 aglio, 1/2 cipolla e una manciata di prezzemolo;

m) olio evo e sale q.b.

Sciacquiamo, mondiamo le bietole e puliamo i funghi. Tagliamo a tocchetti la scamorza affumicata.

In una padella, con olio e uno spicchio di aglio, cuociamo i funghi, aggiungiamo il sale e una manciata di prezzemolo tritato.

A parte, sbollentiamo le bietole, le scoliamo e le strizziamo. A seguire le ripassiamo in una padella con olio, cipolla imbiondita e speck. Aggiustiamo di sale.

Assembliamo la lasagna di pane raffermo

Ora prepariamo una pirofila, disponiamo un primo strato di besciamella, uno con le fettine di pane raffermo, poi ancora besciamella, funghi, bietole e scamorza. Continuiamo con quest’ordine degli strati fino a completamento della pirofila. Volendo, possiamo aggiungere, alla fine, anche del parmigiano grattugiato.

Inforniamo a 180° per circa trenta minuti. Tireremo fuori un tripudio di bontà che ci porterà a dire che la lasagna di pane raffermo è la ricetta ricca e perfetta per una domenica autunnale.

In quest’altro articolo, invece, illustreremo come preparare la parmigiana di zucca, economica e velocissima.