La maggior parte degli italiani sceglie il mare come destinazione ideale per le proprie vacanze estive. Anche la montagna però nasconde delle bellezze che vale la pena visitare. Stiamo parlando di paesaggi mozzafiato, di orridi da capogiro e anche a volte di laghetti montani cristallini e rinfrescanti.

Ora che abbiamo descritto con cura questi luoghi incantati, diamo un utile consiglio su dove recarsi in questi mesi per evitare le calche e godersi del meritato relax. Infatti questo lago magico e fiabesco è la meta perfetta da visitare in estate. Scopriamo dove si trova e come raggiungerlo.

Questo lago magico e fiabesco è la meta perfetta da visitare in estate

Stiamo parlando del lago di Tenno, situato in Trentino Alto Adige, per la precisione in provincia di Trento. Questo specchio d’acqua cristallina è molto famoso per il suo colore.

Sotto la luce estiva infatti assume delle sfumature decise che virano dall’azzurro turchino al verde smeraldo. Queste acque dolci sono pulite e refrigeranti e in esse è anche possibile fare il bagno.

Al centro è presente una piccola isola che quando lago si prosciuga diventa un lembo collegato al terreno circostante. Le sue sponde sono perfette per concedersi un po’ di relax al sole o per una passeggiata ristoratrice e tonificante.

Cosa vedere nei suoi immediati dintorni

Se si è giunti fin qua è d’obbligo recarsi a visitare Canale di Tenno, una deliziosa cittadina medievale, situata nelle vicinanze del lago, e di cui abbiamo parlato in questo precedente articolo. Questo piccolo centro è considerato uno dei borghi più belli e suggestivi d’Italia. Per questo motivo è visitato tutto l’anno, sia durante l’estate che nei mesi invernali.

Nel primo periodo attrae molti turisti grazie ad una rievocazione storica chiamata “Rustico Medioevo”, nel secondo, invece, è famosa per i suoi mercatini natalizi. Questi piccoli eventi contribuiscono a conferire a questo luogo un’atmosfera fatata e decisamente fuori dal tempo.

