Solo chi possiede un animale domestico conosce l’amore incondizionato, senza nessuna pretesa, che riesce a donare anche solo con lo sguardo. E ora che siamo in estate, a maggior ragione, il team di ProiezionidiBorsa si riunisce per sensibilizzare alla lotta contro gli abbandoni degli animali.

Data questa premessa, focalizziamoci sul rapporto tra i nostri amici a quattro zampe e la casa. Ipotizziamo che abbiamo deciso di sposarci e, oltre all’organizzazione, dobbiamo comprare casa. Ipotizziamo anche che abbiamo già un animale domestico o abbiamo intenzione di adottarlo. Siamo sicuri di sapere quale sia il migliore arredamento per una serena convivenza?

Attenzione a questa scelta di arredamento per la casa se abbiamo animali domestici

Abbiamo comprato casa e dobbiamo arredarla. Eppure ci sono alcuni “pezzi” che sarebbe meglio non comprare per evitare spiacevoli inconvenienti futuri. Attenzione a questa scelta di arredamento per la casa se abbiamo animali domestici. Scegliamo con attenzione la pavimentazione perché ci sono alcuni materiali fortemente sconsigliati.

Il parquet, per esempio, è sconsigliato se si hanno animali domestici. Il cane/gatto infatti potrebbe facilmente danneggiarlo con le unghie. Per i nostri animali invece, il parquet è troppo liscio e scivoloso. Una possibile soluzione per rimediare potrebbe essere la pantofola antiscivolo adatta ai cani ma non è tanto consigliata.

Quale pavimentazione scegliere che si adatti agli animali?

Il migliore pavimento da scegliere deve essere antigraffio, facile da pulire e antiscivolo e se si ama il parquet si potrebbe optare per una pavimentazione a effetto legno. Per esempio i pavimenti in laminato e vinilico sono veramente ottimi per gli animali domestici. Inoltre sono antiscivolo, antigraffio e sono facili da pulire. Attenzione però a scegliere una buona qualità di questo materiale. Anche il pavimento in ceramica è un’ottima soluzione sia per noi che per il nostro amico a 4 zampe.

