L’aglio è certamente uno degli alimenti più preziosi e più utilizzati in cucina, ed è difficile rinunciarci durante la preparazione di molti piatti della nostra tradizione culinaria. Sfortunatamente però, come sa bene chi ama cucinare, l’odore pungente dell’aglio tende ad essere molto persistente sulla pelle e sugli strumenti che utilizziamo in cucina. Se le abbiamo provate tutte contro l’odore di aglio, dal sapone, al bicarbonato, all’aceto, senza però riuscire a eliminarlo, non diamoci per vinti. Non dobbiamo rassegnarci a puzzare di aglio. Esiste un trucco semplicissimo per eliminare questo odore.

Ecco l’infallibile trucco del pomodoro per eliminare l’odore di aglio dalle dita, dai coltelli e dal tagliere.

Il pomodoro è nostro alleato contro i cattivi odori

Stranamente, il nostro alleato più prezioso nella lotta contro l’odore di aglio non è un detersivo o un sapone, bensì una verdura. Si tratta del pomodoro, immancabile in ogni cucina soprattutto durante la bella stagione. Ma come possiamo usare il pomodoro per eliminare l’odore di aglio? È semplicissimo. Ecco l’infallibile trucco del pomodoro per eliminare l’odore di aglio dalle dita, dai coltelli e dal tagliere.

Basta un pomodoro maturo per eliminare gli odori

Scegliamo un pomodoro ben maturo, e tagliamolo a metà. Poi passiamolo accuratamente sulle dita, sulla lama del coltello e sul tagliere. Il pomodoro riesce ad ‘assorbire’ ed eliminare l’odore di aglio meglio di qualsiasi detersivo, e addirittura meglio del famoso bicarbonato, spesso il più usato per combattere i cattivi odori.

Per la massima efficacia, è meglio utilizzare questo trucco immediatamente dopo aver tagliato l’aglio, in modo da non permettere all’odore di penetrare la nostra pelle o la superficie degli strumenti che abbiamo utilizzato.

Lo stesso trucco può naturalmente essere utilizzato per combattere anche l’odore di cipolla, porro o scalogno. È utile anche per eliminare lo sgradevole odore di sigaretta dalle mani. Il pomodoro è non soltanto buonissimo da mangiare, ma anche un grande alleato per combattere i cattivi odori. Se vogliamo cimentarci con la sua coltivazione, ecco quali piante mettere vicino ai pomodori per ottenere frutti abbondanti e saporitissimi.