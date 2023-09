Ecco l’incredibile patrimonio dell’attore Kevin Costner, le ville milionarie e l’assegno mensile alla sua ex moglie

Protagonista di molti film di successo, Kevin Costner è uno degli attori più amati di Hollywood. Negli ultimi mesi si è parlato molto del suo divorzio e delle spese di mantenimento. Scopriamo a quanto ammonta il patrimonio della star e quanto dovrà versare mensilmente alla sua ex moglie.

Classe 1955, Kevin Costner è uno degli attori più famosi di Hollywood. Sono stati tantissimi i film che lo hanno visto protagonista. Chi non ha mai sognato ad occhi aperti guardando “Guardia del corpo”. Una pellicola del 1992 che unisce azione e romanticismo. Come dimenticare la protagonista femminile Whitney Houston, scomparsa nel 2012.

Avvincente e drammatica è la trama di “Balla coi lupi”. Un film del 1990 che ha vinto ben 7 premi oscar, tra cui miglior regia e miglior film. Interpretato e diretto da Kevin Costner.

La fine di un amore

Ma passiamo alla vita sentimentale. Dopo il matrimonio con la sua compagna di college Cindy Silva, da cui l’attore ha avuto 3 figli, Kevin sposa Christine Baumgartner nel 2004.

Modella e creatrice di borse, Christine è apparsa sempre molto riservata. Dal loro matrimonio sono nati 3 figli.

Per molti anni sono stati considerati una coppia unita e una delle famiglie più belle di Hollywood.

Ma dopo ben 19 anni di matrimonio qualcosa si è spezzato e le voci sulla loro crisi sono diventate sempre più insistenti. Fino a quando, il portavoce dell’attore ha dichiarato, la rottura della coppia, attraverso un comunicato stampa. Naturalmente le motivazioni rimangono ignote.

Ecco l'incredibile patrimonio dell'attore Kevin Costner e quanto gli costa l'assegno di mantenimento

Non sono mancate le accuse reciproche. Kevin ha dichiarato che la sua ex moglie gli avrebbe chiesto 248.000 dollari al mese per le spese di mantenimento dei tre figli.

Al centro delle controversie anche una meravigliosa villa da 145 milioni di dollari, che Christine Baumgartner ha lasciato per volere del tribunale.

Dopo un’intesa battaglia legale, che ha visto i due ex coniugi comparire molte volte davanti al giudice, si è giunti ad una conclusione. Kevin Costner verserà alla sua ex moglie un mantenimento pari a 63 mila dollari al mese.

Ma facciamo un po’ di conti in tasca all’attore di Hollywood, che nel corso degli anni è diventato una delle star più pagate al Mondo. Pare che Kevin per ogni episodio della serie Yellowstone percepisca 1,2 milioni di dollari. E per il film balla coi lui, abbia guadagnato 50 milioni di dollari. Per non parlare di tutte le proprietà terriere, tipo le tre case ad Aspen che, la star affitterebbe al prezzo di 30.000 dollari a notte. Quindi, ecco l’incredibile patrimonio dell’attore Kevin Costner.

