Quali sono gli oggetti preziosi di Freddie Mercury e quanti soldi hanno fruttato all’asta da Sotheby’s a Londra

La notizia di quest’asta ha fatto infuriare alcuni dei fans del leggendario leader dei Queen. Mary Austin, ex compagna e amica di una vita del compianto frontman, ha messo all’asta 1500 oggetti provenienti dalla casa londinese di Freddie Mercury, la famosa Garden Lodge.

Molti si chiedono come mai Mary Austin, figura chiave all’interno della biografia del grande Freddie Mercury, abbia deciso di separarsi dai cimeli dell’artista. Questo, anche per il valore affettivo, ed indubbiamente ormai storico, di cui queste cose sono intrise. Per l’asta è stata scelta la prestigiosa Sotheby’s di Londra, cui lo stesso cantante era solito partecipare per accaparrarsi i migliori pezzi d’arte in vendita. Dunque, ecco quali sono gli oggetti preziosi di Freddie Mercury, e quanto ha fruttato l’asta nel suo complesso. Se l’evento si è appena svolto, nel mese corrente di settembre, in realtà Sotheby’s, per pubblicizzare l’evento, aveva già allestito una mostra durante l’estate. Tra ceramiche, quadri e arazzi, sculture, vasi e bassorilievi, Garden Lodge era già di per sé un museo, lasciato con amore da Freddie a colei che fu, per sempre, la sua più intima consigliera.

Quali sono alcuni degli oggetti preziosi di Freddie Mercury

Tra gli oggetti battuti all’asta e appartenuti alla star, c’è la porta di Garden Lodge, ovvero il cancello magico da attraversare per accedere al mondo intimo e segreto di Freddie Mercury. Ricordiamo che la casa, ad oggi, rimane uno dei grandi punti di riferimento culturali di tutta Londra. La porta ad oggi appare come un totem, poiché riporta le scritte e i pensieri di generazioni di fans adoranti. Il lotto è stato venduto per 320.000 sterline. L’iconico pianoforte a coda, invece, è stato battuto a circa un milione e mezzo di sterline. Oltre un milione di pounds anche per il testo originale, scritto a mano dall’artista, dell’immortale hit Bohemian Rhapsody.

Perchè Mary Austin ha deciso di vendere i tesori del cantante

La spiegazione di questo gesto, per molti estremo e discutibile, di mettere all’asta l’intera memoria lasciata da Feddie, viene fornita dalla stessa Mary Austin. La donna, infatti, ha affermato che per lungo tempo ha avuto la gioia e il privilegio di vivere circondata da tutto ciò che la star amava e ricercava con cura. Purtroppo, gli anni, con le loro vicissitudini, sono trascorsi anche per Mary, dalla triste e dolorosa scomparsa di Freddie. Per lei, ha dichiarato, è giunta l’ora di chiudere questo capitolo, per quanto speciale, della sua vita.

Quanto ha fruttato complessivamente l’asta di Sotherby’s a Londra

Tra costumi di scena, manoscritti, fotografie, statue, opere di ogni genere e incisioni, il ricavato dell’asta ha raggiunto cifre esorbitanti. I cimeli di Freddie Mercury, infatti, non sono solo andati a ruba tra gli ammiratori più sfegatati (e abbienti) ma anche tra coloro che sanno bene quanto acquistare quegli oggetti sia un investimento fruttuoso. Perché, infatti, essi non possono che incrementare il proprio valore col passare del tempo. La vendita di questi oggetti intimi e carichi di potenza, i tesori della star britannica, ha fruttato la bellezza di 46,5 milioni di euro in totale.

Lettura consigliata

Non solo Gucci e Prada: tra i brand più acquistati al Mondo 7 su 10 sono italiani: ecco dove trovare le marche di lusso più amate ai prezzi più bassi, anche NFT