Orologi da investimento, 4 modelli di lusso che acquistano valore nel tempo e promettono una fortuna

Investire in orologi è un’idea che potrebbe fruttare un bel po’ di soldi. Bisogna, però, puntare sui modelli giusti. Vediamo quelli che mantengono o, addirittura, prendono valore col passare degli anni. Ecco i marchi su cui investire.

Gli orologi non sono solo uno strumento volto a ricordarci l’ora. Lo scorrere del tempo, in questi casi, potrebbe avere un doppio significato. Infatti, alcuni modelli sono un vero e proprio investimento che negli anni acquista valore. Non parliamo solo dei Rolex, perché anche altri marchi vantano pezzi da collezione unici e ricercati. Scopriamo, dunque, gli accessori da possedere e conservare che arricchiranno il nostro conto in banca una volta venduti.

Orologi da investimento, 4 modelli di lusso dal valore di migliaia di euro

Il costo di un orologio potrebbe variare in base al periodo. Infatti, rispettano generalmente il ciclo della moda. Tuttavia, alcuni cimeli faticano a calare di valore, soprattutto se ce ne prendiamo cura e facciamo regolare manutenzione. Possedere un modello vintage, poi, poterebbe garantire un asso nella manica da sfoderare all’occorrenza.

Detto questo, il primo modello che consigliamo è lo Czapek Antarctique Terre Adélie. Questo gioiellino di lusso dall’anima sportiva è principalmente in acciaio. Si presenta sul mercato in tiratura limitata e quattro colori differenti del quadrante. Dal valore iniziale di circa 20.000 euro, potrebbe aumentare sensibilmente di prezzo tra pochi anni. Altro grande affare potrebbe rivelarsi l’Omega Seamaster 300, in particolare la referenza 165.024. Il costo di questo modello avrebbe subito un rapido aumento negli anni, tanto da renderlo un’occasione golosa per gli investitori.

Impossibile, poi, scordarsi di menzionare la Patek Philippe. Quest’azienda svizzera è una delle più antiche al Mondo, nonché tra le più prestigiose. Uno dei modelli su cui puntare è il Nautilus ref. 3800. Parente del fratello più in voga, il Nautilus ref. 5711, ha già un prezzo esorbitante. Il quale, probabilmente, aumenterà ancora e non di poco. Infine, ci sembra obbligatorio chiudere con un Rolex. Il pezzo da ricercare, tra i tanti, è l’Oyster Perpetual 41. Sul sito ufficiale lo si trova a poco meno di 6.500 euro, ma quelli con quadrante colorato hanno un prezzo decisamente superiore. Tra gli orologi da investimento, ecco 4 modelli di lusso con buone probabilità di profitto.

Come riconoscere quello di valore?

Come ogni altro prodotto, anche gli orologi potrebbero perdere valore non appena acquistati. Tuttavia, gli esemplari più pregiati sono una garanzia da questo punto di vista. Li si può riconoscere, innanzitutto, per la qualità dei materiali. Oro, diamanti e platino promettono un incasso più alto dalla futura rivendita. Anche la reputazione del brand gioca a favore. Gli orologi svizzeri, per esempio, sono una sicurezza in questo senso.

A incidere sul costo c’è anche il movimento. Se quello al quarzo è il più diffuso, quello meccanico è sicuramente da ricercare. Per finire, bisogna sempre considerare fattori come rarità e condizioni dell’accessorio in questione.