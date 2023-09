A chi è andata l’enorme eredità della cantante Amy Winehouse? Eredi, patrimonio e il guardaroba venduto all’asta

Dopo la morte a soli 27 anni, chi ha ereditano tutto il patrimonio della cantante Amy Winehouse? Chi gestisce la sua società? Scopriamo tutti i dettagli.

Lo scorso 14 settembre avrebbe compiuto 40 anni la bravissima artista Amy Winehouse. Sono passati ben 12 anni dalla sua tragica morte, ma la cantautrice conta ancora tantissimi fan in tutto il Mondo. A dimostrarlo sono stati i vari eventi organizzati in suo onore.

Amy Winehouse esordisce nel mondo della musica a 23 anni. Un successo improvviso, sia di pubblico che di critica, che la consacra in pochissimo tempo la regina del new soul.

D’altronde la sua voce dolce e potente affascinava come il canto di una sirena.

Dal successo al declino

Ma non è tutto oro quello che luccica. Non solo disturbi alimentari, ma la cantante si presenta spesso sul palco in stato confusionale.

La sua ultima apparizione avviene il 20 luglio 2011, all’iTunes Festival di Londra.

Tre giorni dopo, Amy Winehouse, sarà ritrovata priva di vita, entrando a far parte, così, del maledetto “Club 27”. È un’espressione giornalistica che fa riferimento a tutti quegli artisti che hanno perso la vita a soli 27 anni, proprio all’apice della loro carriera. Fanno parte del Club Kart Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, ecc.

Con le sue canzoni e la voce inconfondibile, Amy è riuscita a lasciare un segno indelebile nella musica. Diventando anche un’icona di stile con la sua particolare acconciatura, i vestiti eccentrici e l’eyeliner pesante.

A chi è andata l’enorme eredità della cantante Amy Winehouse?

Al momento della sua morte pare che il patrimonio della cantante ammontasse a 3 milioni di sterline, ma si parla anche di 10 milioni di sterline. Tutti gli averi di Amy Winehouse sono stati ereditati da Mitch e Janis, genitori della ragazza. La famiglia, però, ha dichiarato di aver speso molti di questi soldi per coprire dei debiti.

Grande escluso, il suo ex marito Blake Fielder-Civil, (un matrimonio durato dal 2007 al 2009) che oggi reclama parte del patrimonio. Ecco quindi, a chi è andata l’enorme eredità della cantante Amy Winehouse.

Nel novembre del 2021 sono stati venduti all’asta molti dei suoi capi più belli. Ad esempio, la borsa a forma di cuore creata da Moschino e le ballerine che lei tanto amava. Iconico è il tubino aderente con fantasia di foglie di bambù che la cantante indossava durante la sua ultima apparizione a Belgrado, venduto per 243 mila dollari.

Parte del ricavato è stato destinato alla fondazione “The Amy Winehouse Foundation” creata dai genitori della cantante, per sostenere i ragazzi con le stesse dipendenze della loro figlia.