Uno dei grandi problemi dell’estate è certamente l’invasione delle zanzare. In commercio si trovano molti rimedi, tra spray e candele alla citronella. Quest’ultime, che sono ottime per giardini e ambienti esterni in generale, non possono però proteggerci tra le mura di casa. A causa del loro forte odore, causato il più delle volte da additivi chimici, l’aria di casa sarebbe irrespirabile. Per questo possiamo rimboccarci le maniche e creare in due minuti la nostra protezione casalinga. Questa candela fatta a mano è il profumatore per ambienti naturale che allontana le zanzare. Vediamo insieme come farla.

Ingredienti della candela alla citronella fatta in casa

Per fare la nostra candela profuma ambienti che respinga anche l’avanzata delle zanzare ci servono pochi ingredienti. Abbiamo bisogno di:

a) cera (va bene sia d’api che vegetale);

b) stoppini a base metallica (si trovano facilmente nei negozi di bricolage);

c) olio essenziale alla citronella;

d) vasetti di vetro (sono perfetti quelli delle marmellate);

e) altri oli essenziali (a piacimento).

Questa candela fatta a mano è il profumatore per ambienti naturale che allontana le zanzare

Per prima cosa prendiamo i vasetti di vetro e fissiamo sul fondo gli stoppini di metallo. Possiamo farlo sia con un po’ di nastro adesivo sia con della cera sciolta. L’estremità dello stoppino dovrà ovviamente uscire dal vasetto.

Ora prendiamo tutte le vecchie candele che abbiamo in casa. Nel mentre, versiamo dell’acqua in un pentolino e portiamola a ebollizione. Sciogliamo le vecchie candele a bagnomaria. Possiamo aggiungere anche un vecchio pastello a cera, per dare il colore che più ci piace. Quando la cera sarà sciolta e bollente, aggiungiamo l’olio essenziale alla citronella. Per regolarci, ne serve un cucchiaino ogni cinque cucchiai di cera. Possiamo aggiungere anche qualche altra goccia di olio essenziale a nostro piacimento.

A questo punto versiamo la cera nel vasetto, facendo attenzione a non sommergere la sommità dello stoppino. Quando la cera sarà diventata solida, la nostra candela fatta in casa sarà pronta per profumare gli ambienti e liberarci dalle punture.

