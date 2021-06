Quando parliamo del Sud noi italiani siamo sempre molto nazionalisti. Pensiamo, infatti, soprattutto al nostro Sud Italia, che certamente è meraviglioso e va assolutamente conosciuto. Il Sud e le vacanze sono, tra l’altro, un connubio perfetto: sole, mare, gastronomia e arte.

Noi di ProiezionidiBorsa amiamo il Sud, e lo abbiamo lungamente omaggiato in questo articolo consultabile dal Lettore. Oggi però vogliamo parlare del Sud di un altro Paese: la Grecia. Poco male, non si diceva “italiani e greci stessa faccia stessa razza”? Ecco. Anche il Sud della Grecia è meraviglioso. Dunque, ecco le vacanze all’insegna del relax e del mare azzurrissimo in questo scrigno del Sud.

Argolide, una penisola nella penisola

La parte orientale e settentrionale del Peloponneso si chiama Argolide. Si tratta di una penisola nella penisola, che ha due caratteristiche uniche al Mondo. Unisce la tradizione micenea di Argo-Micene e Tirinto ad un mare straordinariamente cristallino e azzurro.

Oltretutto, proprio in questa parte di Grecia si trova l’antichissima città di Epidauro, patria del famosissimo teatro. Tra l’altro, sembra proprio che il teatro di Epidauro sia stato il migliore teatro che sia mai esistito al Mondo. La sua acustica, infatti, è ancora studiata dai migliori registi anche odierni. Sarà lo spazio organizzato bene o le distanze, ma la sua acustica è davvero perfetto.

Vacanze all’insegna del relax e del mare azzurrissimo in questo scrigno del Sud

Tuttavia, il paesino o meglio lo scrigno di cui vogliamo parlare oggi si chiama Asini. Naturalmente è una traslitterazione del greco, e corrisponde ad un paesino di pescatori.

Si affaccia su di una baia di una bellezza sconcertante, che regala delle splendide orate. Il piatto tipico del posto è naturalmente il pesce, con l’aggiunta di un tocco speziato dato dalla tradizione ottomana. Una parte di Mondo e di Grecia che non possiamo assolutamente non conoscere.