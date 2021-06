Fare escursioni e godersi la natura è sempre un’esperienza da fare. Una piccola avventura tra i boschi e le foreste. Magari abbinando un bel picnic con amici e parenti. O magari un bel campeggio sotto le stelle. Delle attività ideali da fare nel weekend o anche in vacanza. L’unico problema è che bisogna mettere in conto che non saremo soli. Insetti e zanzare sono sempre pronti a fare banchetto sulla nostra pelle. Quindi è molto importante considerare questo fattore quando ci prepariamo ad una giornata immersi nel verde.

Non solo l’abbigliamento giusto per proteggerci

Quando si va in montagna o anche a fare un’escursione in un parco bisogna pensare a come ci si veste. Gli insetti saranno sicuramente attirati dalla nostra pelle esposta. E più ne avremo esposta, più avranno “territorio di caccia” per pungerci. Quindi, che sia montagna, parco o solo un piccolo bosco, attenzione. Evitiamo i pantaloncini. Le gambe sono uno dei punti preferiti dagli insetti. Per non parlare delle caviglie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ecco l’errore da evitare se non vogliamo che zanzare e insetti ci pungano quando siamo in montagna o all’aperto

Ma ecco l’errore che facciamo spesso senza accorgercene. L’utilizzo del profumo! E non solo il profumo cosmetico che applichiamo sulla nostra pelle. Ma anche gli altri prodotti che contengono profumazioni. Ad esempio, lacca, gel, prodotti per la pelle o cosmetici, o il deodorante. La maggior parte di questi prodotti contengono profumazioni, a volte fruttate o floreali. Gli insetti potrebbero farsi ingannare e scambiarci per fiori! E quindi ronzarci sempre intorno pronti a pungerci. Meglio optare per una doccia con prodotti neutri ed evitare per quel giorno altre profumazioni!

Ed ecco l’errore da evitare se non vogliamo che zanzare e insetti ci pungano quando siamo in montagna o all’aperto. Se gli insetti ci hanno comunque punto, meglio armarsi di repellenti. O prodotti a base di ammoniaca per evitare che la puntura si infiammi e gonfi.