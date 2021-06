Avere i denti bianchi non è esattamente un obiettivo facilissimo da raggiungere. Un sorriso smagliante è certamente il sogno di tutti, ma non è semplicissimo ottenerlo. Infatti, non importa quanto impegno mettiamo nella cura della nostra igiene orale. A volte, a causa della genetica, di problemi legati ai denti o di cibi e bevande che consumiamo regolarmente, il nostro sorriso non è dei migliori. Ma, per nascondere il giallo o le imperfezioni dei denti che il sole evidenzia basterà mettere in pratica questo piccolo trucco.

C’è un piccolo trucco da adottare e in questo caso il consiglio è rivolto a tutte le donne

Come in ogni aspetto estetico, anche il sorriso non bianco può essere mascherato. Infatti, moltissime persone sono convinte che i denti siano l’unico elemento della faccia impossibile da nascondere. Questo è sicuramente vero, ma solo in parte. Possiamo, infatti, adottare degli stratagemmi che facciano risaltare il colore naturale della nostra dentatura e che, soprattutto, la facciano apparire più smagliante.

Il segreto è nel rossetto che scegliamo di indossare ogni giorno

Il trucco di cui parliamo si basa, senza alcun dubbio, sul rossetto. È proprio questo cosmetico, infatti, che ci aiuterà a far apparire il nostro sorriso più splendente. In questo nostro precedente articolo, avevamo già dato qualche consiglio in merito, concentrandoci però principalmente sul colore del lipstick da indossare. Questa volta, invece, vogliamo affrontarne un altro aspetto. Infatti, se vogliamo far apparire il nostro sorriso più splendente, dobbiamo riporre nel cassetto i colori matte o opachi. Questi non danno luminosità ai denti e quindi li scuriscono ancora di più. Ciò che dovremo fare, invece, è optare per i gloss e per i rossetti lucidi. In questo modo, ne beneficeremo senza neanche rendercene conto. La brillantezza del gloss, infatti, farà risaltare anche la nostra dentatura, facendola apparire più bianca e splendente.

