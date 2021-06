Tutti abbiamo delle mutande deformate, rovinate o scolorite. Il primo pensiero è quello di buttarle. Ciò, però, avrebbe un impatto negativo sull’ambiente e sulle nostre tasche.

La crisi dovrebbe averci insegnato a risparmiare e, per farlo, possiamo iniziare proprio dal riciclo della nostra biancheria intima.

In Italia, ogni anno, le persone gettano via circa 10 chili di vestiti. Una cifra enorme, che pesa sull’ambiente e sulle nostre tasche.

E se imparassimo a dare una seconda vita ai nostri vestiti partendo proprio dalla biancheria intima? Esistono tantissime idee economiche e molto creative che in pochi conoscono e che potrebbero davvero sbalordirci. D’ora in poi non butteremo più le nostre vecchie mutande dopo aver scoperto questi incredibili utilizzi che ci sorprenderanno. Scopriamole insieme.

Spalline per vestiti

Le mutande non servono solo per la funzione che tutti conosciamo. È vero, quella è la funzione principale, ma non è l’unica. Tutta la biancheria intima contiene un elemento importantissimo: gli elastici.

Quante volte abbiamo avuto bisogno di un elastico senza riuscire a trovarne in casa nemmeno uno? È proprio per questo motivo che, prima di buttare mutande e reggiseno, dovremmo ritagliarne tutti i vari elastici. Questi saranno utili da riciclare come spalline per top, vestitini o canotte. Un gesto davvero semplice e, per farlo, non dovremo essere sarti esperti!

Sacchettini per potpourri

Questa volta dovremo munirci di una dose maggiore di pazienza. Basterà tagliare le parti finali delle mutande, in cui troviamo le cuciture.

Quando saranno aperte, potremo cucirle insieme, come fossero tanti pezzi di stoffa. In questo modo ricaveremo dei simpatici sacchettini da riempire con fiori secchi profumati, in stile potpourri. Posizioneremo, poi, questi sacchettini nei cassetti e negli armadi per dare un tocco profumato alla nostra casa!

Gli elementi decorativi

Meritano una particolare attenzione gli indumenti decorati con strass, bottoni e cerniere. Oltre agli elastici, anche questi elementi possono essere salvati e riciclati per altre mille funzioni.

Ad esempio, potremo applicare i bottoni riciclati su una camicia o una maglietta, per dargli un volto nuovo! Lo stesso discorso vale anche per strass, e decorazioni varie. D’ora in poi non butteremo più le nostre vecchie mutande dopo aver scoperto questi incredibili utilizzi che ci sorprenderanno.

