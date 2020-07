I repellenti cutanei da tenere a portata di mano per combattere le zanzare

Con il caldo inizia la lotta alle zanzare. Da Nord a Sud ogni cittadino si premunisce di repellenti cutanei da tenere a portata di mano per combattere le zanzare. I prodotti per tenere lontane le zanzare sono numerosi: salviettine, spray, stick e roll-on. Alcune persone tengono lontane le zanzare utilizzando metodi naturali.

A tutti viene più di un dubbio quando si va al supermercato per fare l’acquisto giusto. Altroconsumo ha testato 57 prodotti e suggerisce di tenere in considerazione prima la concentrazione del principio attivo e poi far ricadere la scelta sul formato.

A cosa servono i repellenti cutanei

Chi ha il sentiment animalista non si permetterebbe mai di uccidere una zanzara. Usare i repellenti cutanei aiuta a tenere le zanzare lontane. Attenzione ai prodotti che si acquistano: sul repellente deve apparire la scritta Presidio medico chirurgico oppure prodotto biocida, con il nome del principio attivo. I più comuni sono DEET, citrodiol e icaridina. Nel caso in cui si legge l’elenco completo degli ingredienti (INCI) siamo di fronte ad un cosmetico che per legge non può vantare nessuna efficacia.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Sfatato un mito

Molti credono che i prodotti a base di olii essenziali come citronella, timo, lavanda o gerani sono efficaci contro le zanzare. La verità sta nel mezzo: proteggono solo per mezz’ora.

Quali prodotti scegliere in base al principio attivo

La concentrazione del principio attivo fa la differenza. Grazie alle risultanze del comitato salute e benessere di Proiezionidiborsa capiamo quali sono le sostanze che rendono efficace un prodotto.

Il Deet ha una efficacia molto alta anche in bassa concentrazione. Al 20% garantisce 6 ore di protezione, oltre il 30% va usato solo nei Paesi tropicali. E’ pericoloso per la cute va usato con molta attenzione ed è sconsigliato per i bambini.

L’icaridina ha un potere di efficacia con una concentrazione dal 10% e protegge per 6 ore. Citrepel e citrodiol proteggono per qualche ora ma anche aumentando oltre il 20% la concentrazione non ha una efficacia che tutti si attendono. Sia l’icaridina che citrepel e citrodiol possono essere usati per proteggere i bambini dai 2 anni ma sempre con la dovuta attenzione. I repellenti cutanei da tenere a portata di mano per combattere le zanzare devono contenere il giusto dosaggio onde evitare complicanze.