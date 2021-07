È molto importante tenere conto di varie cose quando si decide di coltivare le piante nell’orto. Innanzitutto, bisogna sapere quali sono le cure di cui ciascuna pianta ha bisogno. Bisogna, poi, anche capire quali sono i nemici principali dell’orto e come sconfiggerli.

Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare i Lettori sotto questo aspetto, fornendo consigli utili che molti non conoscono. Ad esempio, recentemente abbiamo indicato come l’aglio sia molto utile per allontanare i parassiti.

Un’altra cosa molto importante da fare è evitare errori che possono mettere in pericolo le nostre coltivazioni. Oggi ne vedremo in particolare uno che riguarda un ortaggio molto amato. Ecco l’errore che molti commettono e che può rovinare le melanzane nell’orto.

Di che cosa si tratta

Le melanzane sono tra le verdure più conosciute e più utilizzate nelle ricette e quindi è bene averne qualcuna coltivata a chilometro zero. Tuttavia, dobbiamo stare attenti, tutelandola dai parassiti e bagnandola quando ne ha bisogno. È fondamentale, inoltre, notare che se non la piantiamo nel posto giusto, potremmo avere problemi.

Purtroppo l’errore che molti potrebbero compiere è di piantare la melanzana nello stesso posto dove prima c’erano dei legumi, come fagioli o fagiolini. Può sembrare una questione di poco conto, ma in realtà è pericolosa. I legumi, infatti, lasciano molto azoto nel terreno e troppo azoto fa male alla melanzana.

Ecco il problema che causa

Un terreno con troppo azoto espone la pianta al rischio che i fiori non riescano a crescere bene e che cadano prima di produrre frutti. Insomma, dobbiamo stare attenti alla qualità del nostro terreno, per evitare squilibri nutritivi che danneggiano le coltivazioni.

Ecco l’errore che molti commettono e che può rovinare le melanzane nell’orto. Basta un semplice ma fondamentale accorgimento ed in poche settimane saremo pronti a mettere in tavola la fantastica melanzana. Tiriamo fuori il libro delle ricette e prepariamoci a gustarla.