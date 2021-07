Quando decidiamo di arricchire il nostro orto con una nuova pianta, cerchiamo di farlo considerando tutti i fattori in gioco. Di sicuro una cosa fondamentale è capire che cosa è meglio piantare in ogni momento dell’anno. Ad esempio d’estate una scelta ottima è la cicoria, che è una gustosissima e sanissima verdura, come diciamo in questo articolo.

Un altro aspetto importante è dato dai rapporti tra le varie verdure dell’orto. Infatti se facciamo attenzione alle sinergie che si vengono a creare tra le varie piante possiamo massimizzare i risultati. Oggi in particolare vediamo un’accoppiata vincente che ci permette di avere un raccolto incredibile. Per liberarci dei parassiti nell’orto piantiamo l’aglio vicino a questa fantastica verdura.

Per liberarci dei parassiti nell’orto basta piantare l’aglio vicino a questa fantastica verdura

L’importante associazione

Consigliamo a tutti di fare un po’ di spazio vicino alla barbabietola e metterci vicino l’aglio. Essa, infatti, crea una delle migliori sinergie possibili con l’aglio, proprio a causa delle proprietà di quest’ultimo.

In particolare, è la barbabietola ad ottenere il massimo dei vantaggi. L’odore dell’aglio, infatti, tiene lontano una grande quantità di parassiti, come lumache o larve che mangiano le piante. La barbabietola è particolarmente vulnerabile a queste infestazioni, quindi ci ringrazierà se la mettiamo a contatto con l’aglio.

Non è l’unico vantaggio

Ci sono altri aspetti importanti che rendono questi due ortaggi migliori amici. Innanzitutto, l’aglio fornisce nutrienti al terreno che sono molto utili alla barbabietola, e che la tutelano dai funghi.

Insomma, con l’aglio al suo fianco la barbabietola crescerà più forte che mai. Questo andrà a nostro vantaggio, perché potremo mettere in tavola una verdura ricca di vitamina C e fibre. La barbabietola ha inoltre ottimi effetti sulla pressione arteriosa e sulla regolazione dei livelli di glicemia.

Per liberarci dei parassiti nell’orto basta piantare l’aglio vicino a questa fantastica verdura. Tuteleremo la barbabietola e le altre piante, con risultati che possono essere davvero straordinari.