Gli uomini sono sempre dinamici, vivaci ed efficienti. Ma se capita loro questo problema di salute, diventano improvvisamente tesi, nervosi e insopportabili. Ma anche taciturni e solitari al lavoro.

Ecco di cosa si tratta e quali sono le soluzioni più efficaci con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Un problema imbarazzante

A tutte le età, inclusa l’adolescenza, può presentarsi un disturbo urinario collegato a infezioni e irritazioni, che crea un enorme problema. L’incontinenza maschile deriva da un disturbo prostatico, ma ora è anche un effetto collaterale del Covid 19. In ogni caso è considerata una sciagura. Viene vissuta con molta sofferenza.

Innanzitutto, risolve il medico. Ci sono in commercio ottime compresse per bocca, che la fanno sparire nei casi lievi. Ovviamente bisogna smettere di bere caffè, thè, alcolici ed evitare ogni tipo di sforzo. Poi c’è la ginnastica. Gli esercizi di Kegel. Un trainer privato può aiutare a farli in modo corretto e i risultati sono tangibili.

Fare acquisti sul web

Dotarsi di protettivi è sempre urgente e necessario. Ma non bisogna andare nel pallone: oggi si può agire in modo riservato, semplice e moderno.

Nel negozio più grande del Mondo, su Amazon, è possibile trovare la biancheria intima specializzata al maschile (dal perizoma allo slip al boxer). Per acquistare quel che serve, dunque, non c’è bisogno di andare da nessuna parte. Con un click arriva tutto a casa anche in 24 ore. È impacchettato in modo anonimo.

Cambiare il guardaroba

Ecco il problema di salute che rende gli uomini improvvisamente nervosi e insopportabili. Ora dobbiamo pensare al cambio di guardaroba.

Meglio acquistare dei pantaloni classici a vita alta con le pieghe, che non stringano. Blu o color kaki, si abbinano a qualsiasi giacca.

Mentre per i momenti informali è bene preferire dei pantaloni sportivi a gamba ampia o dei jeans. Da portare con t- shirt bianca o blu a vista, camicia a scacchi fuori dai pantaloni e smanicato lungo, oltre le natiche. Accessori indispensabili le sneakers o gli scarponcini sportivi in cuoio o tela.

L’effetto collaterale di questo problema di salute è ancora più imbarazzante della causa. Non c’è bisogno di stare sempre col naso in allarme.

Per risolvere, ci sono al supermercato gli antiodoranti Lycia che fanno sparire del tutto il problema. Il liquido si può anche travasare in boccette piccolissime da portare, per sicurezza, in tasca a una festa o in viaggio.

Perché una volta ben organizzati come abbiamo detto, il problema è minimizzato e nessuno vuole starsene da solo o a casa.