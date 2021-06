Le vacanze sono ancora lontane ma finalmente possiamo goderci i primi week end in spiaggia. Le nuove proposte beachwear 2021 sono preziose, eleganti, con linee che accarezzano la silhouette. Inoltre sono giocate tutte su colori acquatici e floreali: tinte antistress, che aumentano la sensazione di felicità.

Lo stile prevalente è retrò, si va dai mitici anni Cinquanta agli anni Settanta. Ecco l’elegantissimo bikini vintage 2021 che sta bene a tutte e ci farà sembrare molto più magre.

La soluzione ideale per chi preferisce uno stile sobrio ed elegante

Il bikini a vita alta anni Cinquanta è la soluzione ideale per chi preferisce uno stile sobrio ed elegante. Si indossa con reggiseno push up, con il top con ferretto e il comodissimo reggiseno a fascia. Sono delicati e romantici i modelli decorati da margherite su fondo rosa antico e quelli grigio polvere con fantasie minuscole di primule e camomilla.

Cintura alta, allacciature strategiche e profili a contrasto sono i dettagli glam per chi ama sempre puntare sulle tinte unite. Chi non si allontana dai colori neutri, come il cannella e il beige, può sperimentare i bikini a vita alta con fantasia di micro-pois, quadretti e millerighe.

Per chi ama gli anni Settanta, non possono mancare i bikini a vita alta con le stampe sfumate tie&die californiane che si possono alternare ai tanga. Super trendy anche le coulotte brasiliane color lavanda e i bikini reversibili in crepe stretch. Lavanda e lilla sono le nuance migliori per sottolineare l’abbronzatura.

Sempre ispirati agli anni Settanta, ecco i bikini in cotone con inserto di sangallo che si accompagnano ai minidress da spiaggia. Sono immancabili le espadrillas a effetto crochet ma anche i sandali platform dallo stile retrò, con decorazioni di conchiglie o di frutta.

Tutti questi nuovi bikini meno rigidi, meno strutturati, si possono tranquillamente tenere in borsa. E la borsa quest’anno sarà rigorosamente in rafia e a forma di mezzaluna.