È sempre vero che l’altezza è mezza bellezza, come dicevano le nostre nonne. Tuttavia non c’è bisogno che si accompagni pure alla scomodità. Il super caldo è già arrivato, è ora di essere belle su un paio sandali a stiletto, ma di sera, non serve farlo per tutta la giornata.

Ecco i sandali comodissimi che questa estate coccoleranno i nostri piedi e di cui non potremo più fare a meno. Ce ne sono per tutti i gusti, con la punta aperta e chiusa, con il tacco di legno, di sughero e persino di silicone. Scopriamo i sandali must dell’estate con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Sempre più in alto

Durante le ore di lavoro, svettiamo sei centimetri più in alto su un paio di super zeppe, i comodissimi sandali “platform”. Sono amatissimi dalle influencer e le socialite, si possono indossare pure con gli orribili (ma comodi) calzettoni di cotone tanto cari a Chiara Ferragni, in tinta o a contrasto.

Dopo i mitici super platform in pelle matelassé ispirati allo stile della mitica Coco di qualche stagione fa, quest’anno ci sono in giro le super zeppe firmate da una marea di brand che per fortuna accontentano tutte le tasche e tutte le età, dai 14 agli 80 anni.

Si va dalle zeppe espadrillas in cotone e lino, da poche decine di euro, ai super sandali con cinturino sul tallone e griffe in vista che ne costano più di mille. Di sera possiamo uscire con le sneakers chunky platform oppure un paio di booties col rialzo, sotto una gonna lunga trasparente o una mini di pelle asimmetrica.

Non mancano i pro e i contro da sapere, quando ci si inerpica su queste zattere. Alcuni modelli di zeppa sono fatti in modo da mantenere la gamba slanciata e i piedi ringraziano ma vediamo gli aspetti negativi.

Primo, gli uomini non ne vanno pazzi. Per alcuni uscire con una donna che indossa i platform, le ciabatte o le crocks è quasi lo stesso. Dunque, li accettano solo coi pantaloni e fino a mattina. Da metà pomeriggio, per loro sono “forbidden” e lo stesso vale se si tratta di cerimonie con parenti o amici.

Secondo: queste scarpe richiedono un passo lento, da principessa rinascimentale. E buone maniere in linea: dunque indossandole non si gesticola, non si corre e non si urla.