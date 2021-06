Ecco le spiagge più belle e poco conosciute della Sicilia orientale ed un consiglio extra per un bagno davvero indimenticabile

La Sicilia è un luogo pieno di posti incantevoli. Le località da visitare sono davvero infinte. Città millenarie, mare, spiagge, monti, vulcani, isolette, parchi, riserve naturali e siti archeologici: la lista dei luoghi di interesse è praticamente incalcolabile.

Una delle zone più belle e caratteristiche della Sicilia è sicuramente quella orientale. Quest’area, caratterizzata dalla maestosa presenza dell’Etna, è letteralmente disseminata di spiagge e riserve naturali dall’inarrivabile bellezza.

Se si parla di mare, quest’area della Sicilia è in grado di soddisfare anche i viaggiatori più esigenti. Spiagge sabbiose o di ciottoli, scogliere, grotte, calette e fondali sono decisamente un’ottima offerta per chi vuol fare un bagno.

Se il programma per la prossima estate prevede dei bagni indimenticabili, la lista che segue è quello che ci vuole!

Ecco le spiagge più belle e poco conosciute della Sicilia orientale in cui fare un bagno da sogno

Fontane Bianche. Situata a pochi minuti da Siracusa, questa spiaggia di sabbia bianca non è certo comune per la Sicilia. La spiaggia si trova in una piccola baia e ciò rende il mare sempre calmo e pulito;

a pochi minuti da Noto, nella meravigliosa riserva naturale di Vendicari si trova la spiaggia di Calamosche. Questa piccola e bellissima spiaggia in passato è stata eletta “spiaggia più bella d’Italia” da Legambiente. Un motivo più che valido per farci un salto;

Punta Asprano. Si trova a pochi passi da Siracusa. Queste calette selvagge dal mare limpido e pulito sono l’ideale per gli amanti degli scogli e dei fondali;

Penisola della Maddalena. Situata nella Riserva del Plemmirio, questo luogo offre un’infinità quantità di spiagge e calette incantevoli. Imperdibile fra tutte la spiaggia della Pillirina;

una spiaggia di sabbia bianca adiacente una grande pineta rende questo luogo davvero affascinante. Il cielo azzurro ed un mare cristallino completano uno scorcio tra i più suggestivi della Sicilia.

Infine ecco un consiglio per un bagno davvero indimenticabile

Per quanto possa sembrare assurdo l’ultimo consiglio non riguarda il mare bensì un lago. Fra le spiagge più belle e poco conosciute della Sicilia orientale ne esiste una che col mare non ha nulla a che fare!

A pochi minuti da Siracusa si trova una delle riserve più belle di tutta la Sicilia: la riserva naturale orientata di Cavagrande del Cassibile. All’interno di questa riserva, lungo una vallata si trovano una serie di laghi naturali e cascate immersi in una natura lussureggiante. Per quanto non siano semplicissimi da raggiungere, un bagno in questi laghi sarà davvero indimenticabile.

