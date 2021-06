La nostra casa è la nostra vita. Investiamo tempo e denaro per renderla accogliente e magnifica.

Che sia con l’arredamento o con il giardinaggio facciamo di tutto per farcela invidiare almeno un po’.

Siamo attenti alla pulizia ed alla manutenzione della nostra dimora.

Cerchiamo però un accessorio originale che ci permetta di distinguerci al meglio. Esistono solo oggetti di design per raggiungere il nostro obiettivo?

Grazie a questo articolo scopriremo quanto sia facile abbellire la nostra casa con un unico straordinario fiore.

Entrare in casa nostra ci mette subito di buon umore e ci fa rilassare all’istante. Vogliamo farla vivere di luce propria e cerchiamo di tenerla al meglio per raggiungere il nostro obiettivo.

Quello che pochi di noi sanno è che basta davvero poco per abbellirla al meglio.

Per impreziosire la casa rendendola unica e indimenticabile bisogna avere sul balcone o in giardino questo straordinario fiore simbolo di purezza. Stiamo parlando del Giglio di Sant’Antonio.

Composto da uno stelo che può raggiungere il metro di altezza e fare fino a 15 fiori candidi, ci regalerà un profumo indimenticabile.

In commercio lo si può trovare già sbocciato ma se vogliamo coltivarlo dovremo pensarci da inizio settembre.

Ci basterà seminare queste bulbose mettendole sottoterra e concimarle con l’inizio della primavera. Ma ricordiamoci che se vogliamo averne più di una in giardino dovremo tenere conto che queste piante tendono ad allargarsi facilmente.

Quando prepariamo i buchi distanziamoli almeno di una cinquantina di centimetri. Cresceranno forti e rigogliosi facendoci invidiare da tutti.

Ideali anche in vaso

Non preoccupiamoci se non abbiamo la possibilità di piantarli in balcone o giardino.

I Gigli di Sant’Antonio possono essere acquistati da qualsiasi fioraio di nostra fiducia. Una volta recisi potremo godere appieno della loro bellezza decorando al meglio la nostra casa.

Ricordiamo di immergere il loro gambo in un recipiente pieno d’acqua. Inoltre, dureranno molti più giorni se aggiungeremo un po’ di acqua frizzante.

La nostra casa sarà unica e indimenticabile e tutti ci chiederanno consigli visto l’enorme successo.

