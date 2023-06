Ecco le sneakers che prendono valore nel tempo: i modelli di tendenza che ti fanno guadagnare una fortuna!

Collezioni scarpe sportive e vorresti sapere se rivendendole potresti guadagnare? Sappi che dipende dal modello. Alcune tipologie di sneakers acquistano valore col passare degli anni. Per questo motivo, investirci potrebbe valerne la pena. Vediamo quali sono le calzature da comprare, o che potresti aver già conservato nella scatola.

Gli oggetti di valore potrebbero fruttare un bel gruzzoletto, qualora si decidesse di metterli in vendita. Tra i beni che farebbero guadagnare non mancano le iconiche sneakers. Le scarpe da ginnastica che fanno impazzire i giovani sono ormai una moda che si protrae da anni. Ma non tutti i modelli si distinguono allo stesso modo. Alcuni sono da avere assolutamente, in quanto potrebbero in futuro arricchire le tasche a dismisura. Ecco quelli che dovresti prendere in considerazione, resistendo però alla tentazione di indossarli.

Ecco le sneakers che prendono valore nel tempo e si possono rivendere a molto

Prima di cominciare con l’elenco, andrebbe sottolineato come acquisire il modello di scarpa desiderato direttamente dal produttore sia difficile. Tuttavia, se ami le sneakers e ne hai diverse paia a casa, potresti possederne qualcuna che non sai valere una fortuna. Ovviamente, dovrà risultare praticamente nuova e intonsa, al sicuro nella sua confezione originale.

Tra le sneakers da considerare per gli acquisti a venire, ci sono quelle firmate in collaborazione con Off-White. Che siano Nike, Supreme o di altri marchi poco importa: è questione di tempo prima che il prezzo lieviti. Basti pensare che le invidiatissime Air Jordan 1 x Off-White costavano circa 170 euro qualche anno fa. Ora, invece, la cifra avrebbe raggiunto il tetto di qualche migliaio di euro.

Nike e Adidas sono una garanzia

Nota doverosa anche per le Jordan 1 Retro, rilasciate nel lontano 1984 in onore dell’ex star della pallacanestro Michael Jordan. In giro ce ne sono di diverse versioni, di solito in edizione limitata. Il che le rende un bene prezioso e molto ambito dai collezionisti di tutto il Mondo. Non sarebbe strano, in effetti, veder triplicato il loro valore.

Anche le scarpe nate dalla collaborazione tra Adidas e Kanye West sono certamente interessanti. Parliamo delle particolarissime Yeezy Boost, nelle versioni 350, 500, 700 e 750. La variante più ambita (e quindi quella su cui puntare) è la 350. Si considera molto facile da rivendere, per cui vale la pena controllare di possederla. Dunque, ecco le sneakers che prendono valore nel tempo e che sarai felice di avere nella tua scarpiera!