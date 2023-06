La congiunzione tra Saturno e Luna porterà fortuna ed opportunità a palate a questi 3 segni zodiacali

Un’estate di opportunità, di gioia e di spunti travolgenti si apre grazie all’armonia delle stelle. Si tratta di un’occasione d’oro per chi la saprà sfruttare.

Tutti ci saremo resi conto di star vivere dei periodi con il vento in poppa. La volontà si unisce così alla possibilità. Una ricetta formidabile che può portare molto lontano se si ha la fortuna di sfruttare l’attimo. Anche perché come diceva Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Così è bene farsi trovare pronti, perché la congiunzione tra Saturno e Luna porterà fortuna ed opportunità davvero grandi ad alcuni fortunati eletti.

I figli del Cancro e la loro grinta

C’è Venere in transito per buona parte del mese nella costellazione del Cancro. Questo avrà due conseguenze. Nella sfera affettiva loro, intimamente protettivi e spesso brontoloni, troveranno uno slancio di leggerezza quasi inattesa. Sarà per alcuni lo spunto per nuovi incontri interessanti. Per altri sarà ragione di una chiacchierata risolutiva e chiarificatrice che avrà un grande risvolto nella maturità della relazione. D’altronde queste sono un salutare intreccio tra idealismo e realtà. In ambito lavorativo la questione delle pendenze irrisolte prenderà una piega positiva: un carico che rischiava di condizionarli in futuro sarà momentaneamente scongiurato. Attenzione però alle prese di posizione troppo decise: l’energia rischia di diventare troppo impattante. In generale però è un buon periodo per mostrarsi risoluti.

Cambia decisamente in meglio anche il mese del Sagittario, segno testardo e criptico: la voglia di farsi notare è positiva quando porta un impegno risoluto per portare a termine i propri obiettivi. Avranno la sensazione di aver ripreso il timone della propria vita. Attenzione alle false lusinghe ed alle avventure sprovvedute: tanto nelle relazioni, quanto economicamente, è bene guardare al beneficio nel lungo termine. Altrimenti si rischia di godere della gioia transitoria delle cicale. La fortuna però è presente: chissà che non capiterà loro tra le mani proprio il vinile italiano della nostra collezione che potrebbe valere una fortuna.

La congiunzione tra Saturno e Luna porterà fortuna ed opportunità

I Gemelli proseguono una parabola ascendente iniziata già con maggio. L’euforia è alta, anche se le acque del pozzo sono torbide nel fondo: proprio come la luna, satellite protettore, i Gemelli soffrono i cambi repentini di umore. Aspetto questo che non facilita in ambito economico. A breve arriveranno i saldi, chissà che questa variazione costante di umore non possa portare a qualche pentimento economico. Per fortuna esistono delle strategie per evitare il rischio di scialacquare tutto senza criterio durante i saldi. Con lo stesso criterio positivo con cui guardano alla compagnia delle persone potranno porre un occhio al risparmio. In generale sarà richiesto loro uno sforzo continuo nel lavoro. Come detto, con il vento in poppa, sarà più facile arrivare in un porto sicuro.