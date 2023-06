Sui mercati non si vedono pericoli per il momento-proiezionidiborsa.it

Siamo arrivati a un punto decisivo, e ogni giorno che passa continua a confermare la nostra tesi rialzista per i prezzi azionari. Tutto sembra in linea con le nostre previsioni basate sulle serie storiche e sui calcoli di probabilità. Sui mercati non si vedono pericoli per il momento

Le nostre conclusioni

Domani sera la FED deciderà sui tassi di interesse, e a parer nostro molto probabilmente indicherà un nulla di fatto sia per questa seduta che per le successive. I recenti dati economici sull’inflazione sembrano confermare la nostra tesi di un rinetrto della spirale, e di un atterraggio morbido dell’economia per i prossimi mesi. Questo è lo scenario ideale che in contesti similari nella storia ha dato forza a un Toro pluriennale dei mercati.

Questo continua a essere in linea con quanto affermato dai nostri calcoli:

le probabilità calcolate sulle serie storiche dal 1898 ad oggi indicano che un bottom decennale sia stato formato;

il barometro di gennaio ipotizza un anno di forte rialzo in linea con quanto è accaduto quasi sempre per il terzo anno del ciclo presidenziale.

Torniamo al breve termine.

I pattern basati su semplici schemi quali le medie mobili a 200/400/600 settimana, ma anche sulle 4 ore, confermano che presto le resistenze che fermano i prezzi da diversi mesi, ora potrebbero essere spazzate vita.

Il Toro ora potrebbe far salire i prezzi di diversi punti percentuali fino al mese di agosto.

Sui mercati non si vedono pericoli per il momento: i livelli da monitorare

Alla chiusra della giornata di contrattazione del giorno 13 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.243

Eurostoxx Future

4.354

Ftse Mib Future

27.590

S&P500

4.369,01.

Cosa manterrà intatto il rialzo fino a mercoledì 14 giugno?

I livelli non sono cambiati e quindi, si monitorerà sempre la tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.660

S&P500

4.170.

Vedremo quale impatto avrà la decisione della FED per i prossimi giorni.

