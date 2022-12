Svelate le decorazioni più belle da mettere sulla tavola di Natale oltre alla solita tovaglia rossa

Qualche idea per addobbare e abbellire la tavola natalizia senza usare decorazioni costose più alcune regole per apparecchiare alla perfezione

Una preoccupazione che più di altre terrà la nostra mente particolarmente impegnata durante questa settimana è di sicuro la scelta del menu natalizio.

Anche quelli che più sono affezionati alla tradizione e rimangono quindi fedeli ai più classici piatti sono comunque alla ricerca di qualche novità. Per fortuna, però, basta poco perché anche la semplice pasta sfoglia può aiutarci a realizzare antipasti e primi piatti di grande impatto.

Detto questo, prima ancora di mettere le mani in pasta, c’è un altro step su cui riflettere prima e da organizzare poi. Stiamo parlando dell’allestimento della tavola, operazione complicata almeno tanto quanto la decorazione dell’intera casa.

Da una parte c’è chi salta a piè pari questo passaggio, dall’altra chi vuole che tutto sia assolutamente perfetto, in ogni dettaglio. A tal proposito, se anche noi non vogliamo limitarci alla classica tovaglia rossa, ecco svelate le decorazioni più belle da mettere sulla tavola natalizia.

Innanzitutto, una piccola premessa: non serve spendere altri soldi perché anche le piccole cose sono perfette per scaldare il cuore e l’atmosfera.

A ciascuno il suo stile

Per tutti quelli che temono di limitare lo spazio per la disposizione di piatti e portate, il consiglio è di puntare sul Boho chic. Pochi elementi essenziali sul tavolo e una decorazione minimal ma d’effetto che piova dal soffitto: una ghirlanda con stelle cadenti.

Ancora più semplicemente, però, si possono decorare le sedie anziché la tavola: sono sufficienti rametti di vischio o abete fissati con fiocchetti rossi.

In ogni caso, per dare all’atmosfera un tono immediatamente più caldo e rasserenante, i dettagli giusti sono quelli in legno.

Una ghirlanda con pigne o caratteristici pezzi d’artigianato provenienti dai mercatini natalizi sono la risposta che stavamo cercando.

E se proprio vogliamo risparmiare spazio, non c’è altro da fare se non mettere a centrotavola un’alzatina con una ghirlanda d’abete o commestibile.

Svelate le decorazioni più belle da mettere sulla tavola natalizia: guida per principianti

Passiamo adesso a qualcosa di più innovativo: per chi vuole andare oltre l’oggettistica, anche un semplice biscottino può diventare il segnaposto perfetto.

Prepariamo dei dolcetti a forma di fiocco di neve e chiediamo agli invitati di mangiarli esprimendo un desiderio: la magia del Natale è servita.

Originale anche l’idea di giocare su un’altra immagine assolutamente natalizia: le palle di neve. Ci basterà disporre in vasi o contenitori in vetro casette innevate o altre iconiche figurine come renne o abeti, tutte rigorosamente di marzapane.

Qualche regola da non dimenticare

Andando un attimo oltre la frenesia di cercare i dettagli migliori per dare alla tavola il giusto grado di convivialità, teniamo a mente alcune regole.

La prima riguarda il benessere degli ospiti, che sì devono sentirsi coccolati e catapultati nel mondo di Babbo Natale, ma non a scapito della comodità. Sarebbe un peccato fare a gomitate proprio durante il pranzo di Natale, quindi ricordiamoci di calcolare 60 centimetri tra una postazione e l’altra.

Per quanto riguarda la tovaglia, poi, occhio alla lunghezza: non dovrebbe cadere più di 30 o 40 centimetri oltre il bordo del tavolo.

Infine, un’accortezza se decidiamo di puntare sul classico centrotavola, che deve essere composto da un numero dispari di elementi.