Ritorniamo a parlare di moda, una delle passioni di uomini e donne. Se recentemente abbiamo parlato del ritorno alla moda di questi capi d’abbigliamento, oggi, invece, parleremo di scarpe. Altra passione soprattutto delle donne, le quali farebbero di tutto per avere un intero appartamento a disposizione solo per scarpe di qualsiasi genere e colore.

È finito il tempo di usare sandali e scarpe aperte, anche perché con il maltempo in tutta Italia non solo sarebbero inutili ma peccherebbero anche di stile. È giunto, finalmente, il momento di tirar fuori gli anfibi e gli stivali e, per le occasioni, le bellissime décolleté.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Siamo curiosi di scoprire quali ci accompagneranno durante i prossimi mesi? Ecco le scarpe di tendenza super chic per la collezione autunnale e invernale 2021.

Stivali Chunky

Sicuramente non avremo ai piedi delle scarpe principesche, ma gli stivali chunky sono perfetti per chi ama il comfort e l’altezza. Grazie alla suola in gomma, questi stivali regaleranno qualche centimetro in più anche alla nostra silhouette.

Mocassini con suola alta

I mocassini sono ormai intramontabili e sicuramente ognuno di noi ne ha almeno un paio dentro la scarpiera. Comodi e super chic, i mocassini sono perfetti per un aperitivo, per andare in ufficio, per andare all’Università e anche per andare a fare la spesa. La tendenza di quest’autunno è l’aggiunta della suola alta, lanciata dalla maison Prada.

Stivali lunghi con tacco colorati

Una novità di questa nuova collezione autunno/inverno è la presenza degli stivali lunghi con tacco colorati. Non parliamo dei classici neri e marroni ma di colori sgargianti come il verde, che sarà il colore prettamente di tendenza della stagione, e il rosa.

Décolleté colorati

Come i mocassini, anche le décolleté sono un must have e per la nuova collezione le vedremo non solo nelle nuance autunnali ma anche super colorate. Anche per queste scarpe assisteremo a colori sgargianti come il fucsia, il viola, il giallo. L’abbinamento non è poi così complesso come si possa pensare. Basta ponderare e optare per lo stile giusto.

Kitten heels

Queste scarpe sono davvero raffinate, perfette per chi vuole coniugare eleganza e comodità. Il tacco da “gattina” di massimo 5 centimetri è l’ideale per le donne che non vi vogliono rinunciare anche nelle occasioni più semplici.

Ecco le scarpe di tendenza super chic per la collezione autunnale e invernale 2021

Ecco quali saranno i modelli super alla moda che ci faranno compagnia in autunno e anche nell’inverno dell’anno prossimo. Per le teenagers, ovviamente, non mancheranno le sneakers basse e con la suola alta ma soprattutto quelle stile basket.