Alcune iniziative e alcuni progetti, a volte, possono sorprendere. Infatti, ci sono delle decisioni promosse da enti pubblici e privati che possono seriamente cambiare la vita delle persone. Soprattutto, possono dare nuove speranze e prendersi cura anche di un territorio che sembra essere finito nel dimenticatoio. Il progetto di cui vogliamo parlare oggi ha proprio questo scopo. Infatti, si tratta della vendita di case a 1 euro, già nota sul territorio italiano. Sono diverse le regioni che ormai hanno aderito all’iniziativa per ripopolare borghi e cittadine quasi disabitati. Oggi vogliamo presentare un altro posto che ha deciso di applicare il progetto nel suo territorio.

Sarà possibile acquistare case a 1 euro in questo incantevole luogo circondato dalla natura nel Lazio

Di questo argomento, data la sua importanza, avevamo già trattato in passato. Infatti, avevamo indicato alcuni luoghi che avevano già deciso di mettere a disposizione alcune delle case sul loro territorio a 1 euro. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo raccontato di un borgo in provincia di Caserta che aveva scelto di aderire all’iniziativa. E anche in un altro articolo, avevamo fatto lo stesso, concentrandoci questa volta su un borgo meraviglioso in Piemonte. Oggi indicheremo un altro posto che sicuramente ci attrarrà per la bellezza della natura circostante. Stiamo parlando di Santi Cosma e Damiano. Infatti, sarà possibile acquistare case a 1 euro in questo incantevole luogo circondato dalla natura nel Lazio.

Santi Cosma e Damiano, case a 1 euro in questo splendido comune laziale

A giugno l’amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano ha approvato il bando per il progetto delle case a 1 euro. Per scoprire se entriamo nei requisiti, basterà appunto consultare i requisiti richiesti dal comune sul sito ufficiale. Quello di cui stiamo parlando è un comune di circa 6.000 abitanti, che dista solo poco più di un paio d’ore da Roma. Il nome è dedicato a due medici, fratelli, decapitati sotto la reggenza di Diocleziano e nominati santi. La cittadina fa parte della Comunità Montana dei Monti Aurunci ed è ricca di bellezze. Infatti, oltre le chiese tipiche dei piccoli comuni del Lazio, che spiccano nei luoghi principali, potremo ammirare anche Palazzo Ribaldi e tutti i vicoli tipici del posto. Si tratta certamente di un comune affascinante in cui forse alcuni vorrebbero davvero vivere, soprattutto ora che sono a conoscenza dell’iniziativa.

