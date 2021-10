Non è mai piacevole trovare i ragni in casa, per qualcuno è una vera fobia, per altri invece la loro presenza è sinonimo di poca igiene.

Questo perché, con la loro comparsa vedremo presto comparire anche le ragnatele che faranno apparire la casa come poco curata.

È molto importante proteggere il nostro ambiente, per esempio sarà utile sapere come liberarci degli insetti in casa grazie a questo sensazionale rimedio naturale.

Il nostro intento, infatti, non sarà far del male ai ragni ma utilizzare dei metodi naturali che ci permettano di allontanarli da casa.

Inoltre, è importante cercare di non utilizzare prodotti chimici per preservare sia l’ambiente che la nostra salute.

Ecco come allontanare i ragni da casa grazie a questo sorprendente trucchetto

È bene sapere che i ragni detestano gli odori forti e intensi, quindi, dovremo approfittare di questo loro punto debole per scacciarli una volta per tutte.

Ci sono altre creature che hanno la stessa caratteristica, infatti per proteggere la nostra casa dalle cimici basta solo questo geniale rimedio naturale ma poco conosciuto.

In questo caso avremo però bisogno di tabacco da sciogliere in acqua; va bene sia quello da pipa che quello essiccato, non fa differenza.

Facciamo bollire l’acqua e lasciamolo in infusione per 15 minuti al massimo, per poi filtrarlo e versarlo in uno spray vuoto.

Avremo così creato una miscela efficace ed economica, basterà solo poi nebulizzarla nei luoghi strategici come crepe, davanzali e pareti.

Non dimentichiamo di spruzzarlo anche nei luoghi da dove entrano solitamente, come lungo porte o finestre, così gli impediremo l’accesso una volta per tutte.

Un’altra presenza fastidiosa che potremo riscontrare è quella degli scarafaggi, in tal caso dovremo sapere che basta una pianta aromatica per allontanare gli scarafaggi da casa.

Altre soluzioni naturali

Altrimenti, se siamo amanti degli oli essenziali e li utilizziamo già per profumare i nostri ambienti, potremmo sfruttarli anche per allontanare i ragni.

Uno in particolare, l’olio essenziale alla menta, si rivela davvero efficace grazie alla sua essenza particolarmente intensa.

Basteranno circa venti gocce da aggiungere in uno spray insieme all’acqua e spruzzarlo sempre nei posti dove tendono ad entrare.

I ragni, sentendo questa profumazione, staranno alla larga dai nostri ambienti, così risolveremo definitivamente il problema.