Ecco le regole d’oro per bruciare i grassi prima di Natale e arrivare in forma alla cena di Vigilia

Mancano pochi giorni alla cena della Viglia e per arrivare preparati al pranzo di Natale ci sono delle regole che dovremmo seguire. Bastano dei preziosi consigli della nonna per bruciare grassi: ecco come fare.

Se siamo preoccupati del nostro peso dovremmo porvi rimedio. Mancano, in fondo, ancora 6 giorni in vista del Natale e, senza fare diete clamorose, si possono seguire dei comportamenti utili ad alleggerire lo stomaco. Così da non stressarlo, considerando quello che lo aspetterà dal 24 sera in poi.

Niente di clamoroso, ma solo un poco di buonsenso, a tavola e con l’attività fisica, che non guasta mai. Del resto, ci ripetono da tempo che la salute vien mangiando, ma anche camminando. E allora, cerchiamo di mettere qualche utile pezza. Prima che sia troppo tardi. Ed ecco le regole d’oro per bruciare i grassi e sgonfiare la nostra pancia.

Bastano questi semplici comportamenti per fornire minerali, vitamine e fibre al nostro corpo

A cominciare da frutta e verdura fresca. Infatti, per i prossimi giorni, fino alla Vigilia, dovremmo cercare di fare una buona scorta di vitamine, di fibre e di minerali. A dire il vero, è qualcosa che non dovrebbe mai mancare dalle nostre tavole e non solo in vista di pranzi e cene natalizi. Anche se, a volte, ci si confonde con frutta e verdura. Ad esempio, la melanzana è un frutto e non tutti lo sanno, mentre le mele no.

Ed è importante evitare i dolci. Per qualche giorno, infatti, non muore nessuno se evitiamo la fetta di panettone o pandoro. Se proprio non dovessimo rinunciare, prendiamone una fettina più piccola. Sembra banale, ma, soprattutto in questi giorni, occorre limitare le bevande zuccherate e alcoliche, che non aiutano a dimagrire. Anzi, dobbiamo bere 2 litri di acqua al giorno e niente altro, per aiutare la pancia a sgonfiarsi.

Non scordiamoci di fare attività fisica, che è sempre importante e non solo per dimagrire

Non consumare merendine e snack è un’altra delle regole che dovremmo imparare a seguire in questi giorni. Evitiamo, insomma, di introdurre inutili tossine nel nostro organismo. Che poi, a Natale, ci pentiremmo della scelta fatta.

Via libera ai cereali integrali che, in questo periodo, sono una buona soluzione per il nostro appetito. Poi, non commettiamo l’errore di pesarci nel momento sbagliato, per non compromettere quanto di buono fatto, basandosi su informazioni falsate.

Ecco le regole d’oro per bruciare i grassi anche con qualche utile esercizio fisico

Non dimentichiamoci l’attività fisica. Che è altrettanto importante di mangiare cibi il meno salati possibili (altro consiglio). Attività che dovremmo fare sempre, quotidianamente e non solo nel fine settimana. Come, ad esempio, fare 10.000 passi ogni giorno. Infatti, degli studiosi hanno dimostrato che grazie a questa costanza potremmo perdere peso.

In pratica, si tratta di fare 6,5 chilometri giornalieri che, se ci pensiamo, tra i movimenti che facciamo in casa e fuori, si possono raggiungere. A maggior ragione, in questi giorni che ci separano dalla cena della Vigilia. E se aggiungessimo un extra di altri 3mila passi, anche il cuore ne potrebbe beneficiare. Come sempre, valgono le alternative. Anche fare 20 o 30 minuti di corsa, o altrettanti in bicicletta, ci apportano benefici. Insomma, non abbiamo scuse per non difendere il nostro organismo, così da prepararlo, in vista delle fatidiche mangiate natalizie.