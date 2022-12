Rimettersi in gioco cambiando vita, città e lavoro non è impossibile sia da giovani che da anziani

Chi non ha mai pensato, stanco della propria vita, di mollare tutto e di ricominciare da zero? Di aver sbagliato scelte, posto in cui vivere, lavoro? Ma quello che spesso non si mette in conto è che non è mai troppo tardi per darsi una seconda opportunità e crearsi una nuova vita. Lasciandosi la vecchia alle spalle. Molti lo fanno lasciando l’Italia, altri cambiando lavoro, altri ancora prendendo la decisioni di cambiare partner. Ma si rimettono in gioco. Ecco come capire se qualcosa non ci soddisfa della nostra vita.

Quante volte ci si sente insoddisfatti della propria vita? E si pensa con nostalgia a quello che si voleva diventare da piccoli. Ed inevitabilmente si confronta con quello che si sta vivendo da grandi. Se si va avanti per forza di inerzia probabilmente c’è qualcosa che non va. Che sia il lavoro, il posto in cui si vive, la relazione che si sta portando avanti, qualcosa non va come deve andare. Ed è il momento di cambiare. Rimettersi in gioco cambiando vita, città e lavoro non sempre è facile ma non è impossibile.

Come cogliere i segnali che qualcosa non va?

Se nulla da soddisfazione e ci si alza al mattino per andare avanti con il pilota automatico, senza prendere decisioni, non si sta vivendo. Si tira solo avanti. E se la vita quotidiana pesa come un macigno forse non si stanno seguendo i propri sogni e le proprie aspirazioni. E non si sta facendo nulla per realizzare se stessi. Progetti, potenziale, talento, ognuno ne ha ed è chiamato a metterlo a frutto. Ma se non lo fa forse non sta vivendo la vita che voleva.

Rimettersi in gioco cambiando vita, città e lavoro, in molti lo hanno fatto

Ci sono persone che prendono il coraggio, quando colgono questi segnali, e si rimettono in gioco, stravolgono tutta la propria vita. Alcuni non cambiano neanche casa, gli basta cambiare lavoro per cambiare modo di vivere. Per altri, il cambiamento deve essere più radicale e si lasciano tutto alle spalle.

Il tutto dipende, ovviamente, da quali sono le cose che non danno soddisfazione. Ma nella maggior parte dei casi è il lavoro a non realizzare le aspirazioni di chi lo svolge. Cambiare, però, non è impossibile. E non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco.

Come iniziare il cambiamento?

Quando si è frustrati e si inizia a invidiare la vita altrui, bisogna fermarsi ed ascoltarsi. Chiedersi cosa si desidera veramente. E a quel punto fare tutto quello che è in proprio potere per ottenerlo. Quali sono le parti della vita che sono inaccettabili? Rispondere a questa domanda e iniziare a cambiarle, ma facendolo veramente. Basta cogliere i segnali giusti per capire cosa manca nella realizzazione della propria vita. E a quel punto scegliere la direzione o lo scopo che darà la giusta realizzazione.