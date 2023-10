Ecco le offerte per il ponte del primo novembre tra voli low cost e borghi tutti da scoprire

Offerte per il ponte del primo novembre tra voli low cost e borghi tutti da scoprire-Foto da imagoeconomica

Non vedi l’ora che arrivi il ponte di inizio novembre per partire e trascorrere qualche giorno in totale relax? Scopri tutte le promozioni attive in Italia o in Europa.

Le giornate in ufficio sembrano non finire mai e così non vedi l’ora che arrivi il weekend per goderti un po’ di sano relax.

Ma in attesa delle prossime vacanze, ci sono anche i ponti a darti una mano per sopravvivere alla dura routine lavorativa.

Il prossimo è proprio quello del 1 novembre che quest’anno cade di mercoledì per cui, se ne hai la possibilità, puoi allungare il fine settimana.

Certo, pensare a un viaggio comporta sempre anche il dover fare i conti con le spese relative.

In ogni caso, è anche vero che non è difficile trovare promozioni vantaggiose se ti muovi per tempo.

Di seguito, ecco le offerte per il ponte del primo novembre sui voli più qualche dritta sui borghi più caratteristici da visitare anche in giornata.

Partenze low cost

Alcune compagnie stanno proponendo partenze a prezzi ribassati: per andata e ritorno potresti riuscire a spendere meno di 100 euro anche su tratte europee.

Le mete sono molto variegate, ma ovviamente devi affrettarti a prenotare se vuoi beneficiare di un prezzo esclusivo.

Ad esempio, sbircia sul sito Ryanair dove i voli sono fissati a 89 euro per Praga e a 29 euro per Berlino, Amburgo o Norimberga.

La tratta Venezia – Bruxelles viaggia per ora sui 73 euro mentre per Milano – Colonia la cifra veleggia intorno ai 96 euro.

Ecco le offerte per il ponte del primo novembre e le alternative al viaggio aereo

Se invece sogni una destinazione più esotica che ti faccia dimenticare i primi freddi autunnali, prova a controllare i voli per le isole.

Puoi volare da Milano a Cagliari con 49 euro e da Roma a Catania con 10 euro in più.

Ovviamente, non è necessario prendere l’aereo e partire per trovare un po’ di relax e spensieratezza: ci sono tantissime alternative che non prevedono voli.

Ad esempio, se non hai il weekend lungo puoi concederti uno o due giorni alle terme, oppure approfittarne per visitare alcuni caratteristici borghi italiani.

Potresti fare una gita a Borghetto sul Mincio oppure scegliere scampagnate in mezzo alla natura per ammirare il foliage.

E se proprio cerchi un’attività economica per tutta la famiglia puoi optare anche per una semplice giornata in un pumpkin patch.