Divertimento low cost per tutta la famiglia: ecco dove andare spendendo meno di 20 euro 

Andare in gita spendendo meno di 20 euro-Foto da pixabay.com

Qualche idea per una gita fuori porta con i bambini a prezzi stracciati in giro per l’Italia.

Le calde giornate autunnali che ci stanno accompagnando in questo periodo invitano a godersi il fine settimana all’aria aperta.

Se poi consideri anche lo spettacolo offerto dal foliage e quindi dai paesaggi colorati dalle sfumature autunnali, la prospettiva diventa ancora più allettante.

Certo è che ovviamente la gita fuori porta comporta dei costi e questo potrebbe far desistere dall’intenzione di trascorrere un weekend lontano da casa.

In ogni caso, non mancano attrazioni dai prezzi contenuti adatte anche e soprattutto a chi decide di viaggiare con i bambini al seguito.

Di conseguenza, se cerchi alternative di divertimento low cost per tutta la famiglia, ecco dove andare senza spendere una fortuna.

Una giornata diversa dal solito

Premettiamo che puoi anche evitare di fare un intero weekend fuori casa perché ci sono tante attività interessanti da sperimentare anche semplicemente in giornata.

In questo modo, puoi senza dubbio risparmiare soldi e anche tempo da dedicare magari alle faccende di casa o altre incombenze rimandate durante la settimana.

Tra le opzioni più gettonate per una gita fuori porta in giornata, citiamo innanzitutto le giornate FAI d’autunno.

L’ideale per apprezzare il patrimonio artistico italiano in compagnia e trascorrere una giornata diversa tra ville, palazzi o giardini storici.

Divertimento low cost per tutta la famiglia: ecco dove andare in tutta Italia

E se ti piacciono particolarmente l’autunno e i suoi prodotti, non puoi privarti di un’esperienza in uno dei tanti pumpkin patch presenti sul territorio.

I pumpkin patch non sono altro che grandi campi di zucche che, oltre alla raccolta, propongono tantissime attività a tema per grandi e piccini.

Uno tra i più famosi è certamente il Campo di Federica a Nerviano, in provincia di Milano.

Il biglietto d’ingresso costa meno di 20 euro e comprende attività di raccolta e intaglio con possibilità di degustazioni enogastronomiche a tema fino a novembre.

Altrettanto noto è anche il Villaggio delle Zucche a San Martino Siccomario, provincia di Pavia.

Con 15 euro si fanno tante attività legate alle zucche, passeggiate con pony, giri in pedalò sul laghetto e la visita alla fattoria didattica.

Ulteriori alternative sono le Zucche di Barbabianca nei pressi di Roma o il Giardino dei colori di Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino.

Divertimento assicurato tra laboratori creativi, labirinti di mais e buon cibo con un prezzo compreso tra i 6 e i 12 euro.